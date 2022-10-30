聽新聞
test
0:00 / 0:00

捕蜂人遭蜂螫休克倒地 緊急處置才救回一命

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣芎林鄉今天上午傳出一名捕蜂工人遭到蜂螫，被發現時已經倒地、意識模糊，出現過敏性休克的情況，救護人員到場緊急為他施打腎上腺素，才讓工人在到院前恢復正常血壓。

據了解，這名30歲的捕蜂人上午7時許在工作時，意外遭到蜂群攻擊，因為出現過敏反應，被家人發現時，已經接近休克，不僅有嘔吐、冒冷汗，甚至呼吸急喘、眼睛上吊，被用貨車急忙送到芎林消防分隊向消防隊員求救。

消防救護人員第一時間為他檢測血壓、血氧，發現已分別掉到血壓為63/33mmHg、血氧91%，情況十分危急，必須趕緊送醫急救。

送醫途中，芎林分隊高級救護技術員李晉緯、孫智偉及黃兆詮等3人，除了保持患者呼吸順暢，還經檢視後緊急為他施打腎上腺素，才在到院前讓患者的血壓、血氧逐漸恢復。

捕蜂工人遭到蜂群攻擊、螫傷，經施打腎上腺素才搶回一命。記者巫鴻瑋／翻攝
捕蜂工人遭到蜂群攻擊、螫傷，經施打腎上腺素才搶回一命。記者巫鴻瑋／翻攝

患者 新竹

延伸閱讀

阿金「把水坑當浴缸」爽泡澡 路過拉拉一臉嫌棄繞道：好髒我才不玩！

婦人誤服成藥致過敏性休克 幸救護員施打腎上腺素救命

婦人吃藥釀過敏性休克 注射腎上腺素緩解

一直看智慧手錶太分心？三星傳推「智慧戒指」模樣曝光、能做這些事

相關新聞

車禍妻女拋飛 夫控貨車輾妻肇逃

吳姓男子前晚開車載妻子和二個月大女兒，行經中山高南下汐止路段疑打滑失控，車子翻落在外側邊坡，吳妻當時抱著女兒餵奶，母女均...

汽車誤闖輕軌卡住 高雄輕軌一度停駛逾半小時

高雄輕軌今晚傳出卡軌意外，一輛汽車在晚間7點3分誤闖輕軌新通車路段，誤入後當場卡住，也造成輕軌一度停駛逾半小時，幸好此意...

雪隧驚傳「火燒車」…引擎突起火 已恢復雙向通車

國道五號雪山隧道北上21K處，今天晚上10點15分發生火燒車事故，1輛汽車引擎不明原因起火燃燒，駕駛嚇得緊急靠邊臨停報警...

影／雪隧晚間發生自小客車火燒車 11點多排除無人受傷

國道5號雪山隧道今晚10點13分，在北向21公里的外側避車彎，傳出有1輛小客車火燒車事故，消防人員在10點28分把火撲滅...

國道五號北上8車連環撞 1車「屁股騰空」畫面驚人

國道五號北上5.1K處，宜蘭往台北方向，今天晚上8點多發生8車連環撞事故，警、消獲報趕抵，其中一輛車更被撞的「整輛飛起來...

貨輪高港外海遭強浪襲擊 3船員受傷空勤空中吊掛救援

巴拿籍馬「XING SHUN1」貨輪停泊高雄港外海，船上有20名船員，其中3名印尼籍船員在甲板維修牽引繩時，遭強浪襲擊摔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。