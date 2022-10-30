捕蜂人遭蜂螫休克倒地 緊急處置才救回一命

新竹縣芎林鄉今天上午傳出一名捕蜂工人遭到蜂螫，被發現時已經倒地、意識模糊，出現過敏性休克的情況，救護人員到場緊急為他施打腎上腺素，才讓工人在到院前恢復正常血壓。

據了解，這名30歲的捕蜂人上午7時許在工作時，意外遭到蜂群攻擊，因為出現過敏反應，被家人發現時，已經接近休克，不僅有嘔吐、冒冷汗，甚至呼吸急喘、眼睛上吊，被用貨車急忙送到芎林消防分隊向消防隊員求救。

消防救護人員第一時間為他檢測血壓、血氧，發現已分別掉到血壓為63/33mmHg、血氧91%，情況十分危急，必須趕緊送醫急救。