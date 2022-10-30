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影／鳶嘴稍來步道被故意切斷繩子差點出人命？ 林管處查證中

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

中部熱門登山路線鳶嘴稍來步道昨天有2男2女攀登，其中一名男子滑落邊坡手骨折受傷，今天傳出傷者攀爬的繩子被人故意切斷，如同「超完美殺人陷阱」，警方和消防隊員獲報，已通報權責單位東勢林區管理處查證處理中。

台中市消防局昨天中午接獲報案，1行2男2女共4人攀登鳶嘴稍來步道，在登山口約1公里處，41歲鄭姓男子滑落邊坡、手部骨折，需消防局前往救助，消防局立即派遣和平、谷關、東勢分隊共二梯次10人，由和平分隊倪偉騰分隊長帶隊出勤救助。

搜救人員於昨天下午3點33分接觸傷者，男子頭部外傷左手腕疑似骨折，救護人員給予患者清洗傷口、包紮止血、骨折固定，傷者可自行行走，救助人員用攙扶方式協助患者下山。

這起山難今天傳出驚人發展，稍來山昨天山難是有人故意切掉繩子，差點出了人命，PO文者說，大雪山林道3.2公里登山口一條 繩索90%以上被故意割斷，更可怕的是被割斷的繩子還附著在樹上形成超完美殺人陷阱。

PO文者說，昨天發現有人墜入山谷，立即報警並加入協助救援，目前割斷繩索的動機不明，他提醒大家，「最近要上去稍來山的山友請注意安全」。

他說，稍來山頂開始往稍來南峰至大雪山林道30.2公里登山口，所有繩索90%以上被「故意切斷」，切斷的點在連接處，以致於繩子還在樹幹上，但是沒有實際的作用，只要瞬間的大力拉扯，繩索瞬間脫離樹幹，形成「殺人的陷阱」。

他表示，昨天的傷者在一個80度左右的峭壁，拉到故意已切斷的繩索，繩索還有釘子固定在樹上，他下切的時候就瞬間脫離，往下掉落約20至30公尺，幸好有樹木攔住，否則再往下可能直接超過40公尺，後果難料。

台中市消防隊員和員警都有接到山友通報此訊息，但無人實際報案，已將訊息轉報東勢林管處調查，確保山友登山安全。

中部熱門登山路線鳶嘴稍來步道昨天有2男2女攀登，其中一名男子滑落邊坡手骨折受傷。圖／台中市消防局提供
中部熱門登山路線鳶嘴稍來步道昨天有2男2女攀登，其中一名男子滑落邊坡手骨折受傷。圖／台中市消防局提供
中部熱門登山路線鳶嘴稍來步道昨天有2男2女攀登，其中一名男子滑落邊坡手骨折受傷。圖／台中市消防局提供
中部熱門登山路線鳶嘴稍來步道昨天有2男2女攀登，其中一名男子滑落邊坡手骨折受傷。圖／台中市消防局提供
中部熱門登山路線鳶嘴稍來步道昨天有2男2女攀登，其中一名男子滑落邊坡手骨折受傷，他捉的繩子被切斷。圖／取自臉書靠北登山大小事
中部熱門登山路線鳶嘴稍來步道昨天有2男2女攀登，其中一名男子滑落邊坡手骨折受傷，他捉的繩子被切斷。圖／取自臉書靠北登山大小事

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