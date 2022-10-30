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掛機車保冷袋遭竊報警 原來掉地被清潔員投入垃圾車
台北市一名林姓男子到洗衣店，離開時發現機車上的保冷袋不翼而飛，裡面還有平板電腦與小孩的禮物抱枕，林男急忙報警；萬華警分局大理街派出所員警獲報，調閱監視器，發現林男保冷袋遭清潔隊員誤以為是垃圾，投入垃圾車中。
警方表示，本月15日下午2點多時，林男到萬華區西園路2段上的自助式洗衣店烘衣服，在約5分鐘後，林走出洗衣店，發現吊掛在機車上的保冷袋不見，放在裡面的平板電腦及小孩的禮物抱枕也不翼而飛。
林男苦尋不著下，到萬華警分局大理街派出所報案。警員洪睿綸調閱路口、店家監視器，發現林到達洗衣店前，但機車上並沒有載運保冷袋，另名警員擴大調閱林男去程畫面，發現林在出門時，將保冷袋放置在機車踏墊上。
林男只是因為下雨返家拿取雨衣，保冷袋掉落在機車旁邊，經過的清潔隊員吳姓女子（21歲）撿起保冷袋後，就丟入垃圾車內，沒有偷竊。
警方後續通知清潔隊員到所說明，吳說誤認保冷袋是垃圾，並未打開確認，便直接投入垃圾車內。林男雖然未找回失物，仍感謝警方積極調閱監視器協助還原事情經過。
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