聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中男疑債務問題浴室內尋短 妻急報警送醫救回仍昏迷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區台灣大道一棟大樓，今天上午11時許，傳出有民眾在住處尋短輕生，消防隊獲報到場後，王男已無生命跡象，不過經醫院急救後，恢復呼吸、心跳，但仍處昏迷狀態。據調查，王男疑有債務糾紛而有尋短念頭，詳細的案發原因，有待後續釐清。

台中市消防局在今天上午11時獲報，王姓男子（44歲）疑在西屯區台灣大道四段的大樓住處浴室尋短，經王妻發現後，趕緊通報消防隊員到場，王男頸部有勒痕，消防人員到場時，王已無呼吸心跳，現場門窗沒有外力破壞、打鬥痕跡，也沒有遺書，緊急將王送往台中榮總急救後，已恢復生命跡象，但仍處昏迷狀態，詳細案發原因，仍待後續查明。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市西屯區台灣大道一棟大樓在今天上午傳出有住戶尋短的案件，救護車緊急將男子送醫，撿回一命。圖／讀者提供
台中市西屯區台灣大道一棟大樓在今天上午傳出有住戶尋短的案件，救護車緊急將男子送醫，撿回一命。圖／讀者提供

台中市 台中榮總

延伸閱讀

台中10棟大樓自來水噁爆 水公司：建案多又居水管末端

色男偷拍鄰居女子洗澡 影片分享友人上傳臉書判刑3月

台中榮總40周年慶 第3醫療大樓動土 將增804急重病床

泥巴狗散步回家玩嗨「浴室慘被炸成廢墟」 水沖下去秒現絕美真身飼主笑翻

相關新聞

車禍妻女拋飛 夫控貨車輾妻肇逃

吳姓男子前晚開車載妻子和二個月大女兒，行經中山高南下汐止路段疑打滑失控，車子翻落在外側邊坡，吳妻當時抱著女兒餵奶，母女均...

汽車誤闖輕軌卡住 高雄輕軌一度停駛逾半小時

高雄輕軌今晚傳出卡軌意外，一輛汽車在晚間7點3分誤闖輕軌新通車路段，誤入後當場卡住，也造成輕軌一度停駛逾半小時，幸好此意...

雪隧驚傳「火燒車」…引擎突起火 已恢復雙向通車

國道五號雪山隧道北上21K處，今天晚上10點15分發生火燒車事故，1輛汽車引擎不明原因起火燃燒，駕駛嚇得緊急靠邊臨停報警...

影／雪隧晚間發生自小客車火燒車 11點多排除無人受傷

國道5號雪山隧道今晚10點13分，在北向21公里的外側避車彎，傳出有1輛小客車火燒車事故，消防人員在10點28分把火撲滅...

國道五號北上8車連環撞 1車「屁股騰空」畫面驚人

國道五號北上5.1K處，宜蘭往台北方向，今天晚上8點多發生8車連環撞事故，警、消獲報趕抵，其中一輛車更被撞的「整輛飛起來...

貨輪高港外海遭強浪襲擊 3船員受傷空勤空中吊掛救援

巴拿籍馬「XING SHUN1」貨輪停泊高雄港外海，船上有20名船員，其中3名印尼籍船員在甲板維修牽引繩時，遭強浪襲擊摔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。