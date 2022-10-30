台中男疑債務問題浴室內尋短 妻急報警送醫救回仍昏迷

台中市西屯區台灣大道一棟大樓，今天上午11時許，傳出有民眾在住處尋短輕生，消防隊獲報到場後，王男已無生命跡象，不過經醫院急救後，恢復呼吸、心跳，但仍處昏迷狀態。據調查，王男疑有債務糾紛而有尋短念頭，詳細的案發原因，有待後續釐清。

台中市消防局在今天上午11時獲報，王姓男子（44歲）疑在西屯區台灣大道四段的大樓住處浴室尋短，經王妻發現後，趕緊通報消防隊員到場，王男頸部有勒痕，消防人員到場時，王已無呼吸心跳，現場門窗沒有外力破壞、打鬥痕跡，也沒有遺書，緊急將王送往台中榮總急救後，已恢復生命跡象，但仍處昏迷狀態，詳細案發原因，仍待後續查明。