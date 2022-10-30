大雨多人受困河道？政大登山社溪谷訓練 熱心人烏龍報案

政大登山社今天早上在新北市瑞芳區三貂嶺附近，做溪谷縱走訓練，其中有人停留河道，由於近日下雨天，基隆河水面高漲，有熱心民眾誤以為他們受困，立刻致電119。消防人員到場，確認疑似受困民眾沒有立即危險，又向政大登山社教練詢問，得知是在辦活動，沒有危險，結束一場虛驚。

新北消防局今天早上10點13分獲報，報案民眾稱，新北市瑞芳區魚寮路158號附近，旁邊峭壁上有8名左右人員受困，考量基隆河水面暴漲，需要緊急救援。

消防隊獲報趕抵，目視確實有8至10名民眾，待在三貂嶺步道下方河道，但觀察發現他們沒有受困跡象，且無立即危險；消防隊接著靠近詢問，政大登山社教練表示，今天是在辦訓練活動，沒有危險，計畫沿著古道縱走，往三貂嶺山上方向。