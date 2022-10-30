后里橡膠廠3度火燒釀空汙 法院認市府違誤撤650萬罰款

台中市陳姓男子是后里區「絨騰貿易商行」負責人，從事橡膠加工業，去年2月底，廠房發生火警，延燒小時，大量黑煙竄天，經消防隊撲滅後，3月間又發生2次火警，市府認定陳「管理不當產生自燃」，分3次處分，重罰650萬，陳不服上訴，法院認定，陳雖管理不當，但無證據顯示，橡膠自燃與陳管理不當有關，撤銷市府處分，判免罰。

陳姓男子（29歲）是后里區「絨騰貿易商行」的負責人，在后里區廣益巷廠房從事橡膠加工業，廠房內堆放600公噸的橡膠加工原料，去年2月20日凌晨1時許，廠房因不明原因燃燒，火勢延燒13小時才撲滅，現場黑煙竄天，產生大量空汙，后里、豐原等地下風處的居民，都可聞到燒橡膠異味，市府也接獲多起陳情案件。

市府先在同年3月12日裁罰陳500萬元、講習8小時，未料同年月13日凌晨，廠房又發生火警，火勢燃燒約4個小時後撲滅，同年月28日三度火警，此次約30分鐘後撲滅，市府分別再裁罰60萬元、90萬元。

陳男不服提出訴願遭市府駁回後，向台中高等行政法院提起行政訴訟，抗辯根據消防局的火調報告，認定現場橡膠原料自燃引燃火災的可能性「較低」，因遺留火種引燃火災的可能性則「無法排除」，現場工廠通風，而且橡膠燃點為200度，都擺放的通風處，沒有使橡膠自燃的因素，另外3次火警都無人傷亡，市府裁罰違反比例原則。

台中高等行政法院認定，陳男與家人在案發時的第一時間，無人使用室內消防栓，防止火勢延燒，對於廠房內堆放大量橡膠，卻無消防流程準備，廠房平時聘請本國、外國勞工，但沒有管控素質、進行職安訓練、消防演練等，火調人員在廠房周邊，多處發現遺留菸蒂，難認陳有善盡管理之責。

合議庭指出，不過空汙法規定「管理不當產生自燃」才有觸法，第一次大火的起火原因，是因堆放橡膠地點的塑膠薄膜燃燒後，達200度而自燃，還是其他遺留不明火源引發的火警，無法判斷，所以無法確定與陳管理不當有因果關係。