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孕婦羊水破臨盆在即 台中警車一路護送到醫院

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

前天凌晨2時許，一輛轎車迅速駛進台中市霧峰警分局萬豐派出所，魏姓駕駛急忙下車衝進派出所內說妻子羊水破了，嬰兒快要出來了，請警方協助開道就醫。剛巡邏返所的警員張紹峯、郭秉諧此時立即開啟警示燈並鳴警笛，一路全程開道，順利將孕婦護送至亞洲大學附屬醫院接生

霧峰警分局長李建興今肯定員警發揮急難救助精神，為即將生產的民眾縮短就醫時間。對於民眾的讚許及肯定，他說，警方將心比心，把分內工作做好，能看到母子平安健康，警方跟家屬一樣充滿喜悅。

據了解，魏姓男子從南投縣草屯鎮要送妻子到亞大醫院接生，因路況不熟，而孕妻羊水已破，情況緊急，又恰好看到中正路旁的萬峰派出所，於是直接開車進所內求助。

警方說，在警方一路警鳴聲響，只花了不到5分鐘，就順利把魏的車子引導至亞大醫院，讓魏妻順利生產，母子均安。魏男則不停感謝員警協助開道，讓妻子能順利生產。

魏姓男子在警車引導下，順利送妻子到亞洲大學附屬醫院生產。圖／民眾提供
魏姓男子在警車引導下，順利送妻子到亞洲大學附屬醫院生產。圖／民眾提供

接生 孕婦 南投

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