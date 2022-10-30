女友送小火鍋他出門取餐 警盤查裝肚子痛原來事出有因

高市呂姓男子前晚外出取女友送來的愛心小火鍋，女友離開後，呂男瞧見路邊巡邏警網，刻意閃躲被警攔下盤查時，卻裝肚子痛，還急喊「快要流出來了」，警方要求他先唸出身分字號，結果一查，竟是傷害和侵占2罪通緝犯，當場被上銬逮捕。

苓雅警分局成功路派出所員警前晚6時16分許，在自強三路85大樓巡邏時，見呂姓男子（29歲）在路邊向一輛違停紅線的轎車取餐，拎著2袋熱騰騰的食物欲走進大樓，但呂見到警方，隨即轉頭要離開。

警方將呂男攔下詢問「剛才是誰送餐？」呂回答「我女朋友送的」，警方要求他出示證件時，呂卻回「我肚子痛，要流出來了，要趕快去上廁所」，警方隨口問他「有沒有攜帶違禁品？」呂雙手一攤回「沒有，讓你們檢查，我是真的要大便」。

警方又對呂追問「有沒有卡案件？身分證字號報一下」，呂男見無法擺脫警方追問，報出號碼，結果警方一查，發現他今年5月被台中地院發布侵占通緝，另7月被高雄地檢署發布傷害通緝。