快訊

MLB／不讓費城人再逆轉 瓦德茲6.1局好投助太空人扳平戰局

月底又吃土了嗎？ 三特徵看出「會不會存錢」的人差異在哪

「這種悲劇不應該發生！」 尹錫悅：將徹查原因、防止意外再發生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女友送小火鍋他出門取餐 警盤查裝肚子痛原來事出有因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市呂姓男子前晚外出取女友送來的愛心小火鍋，女友離開後，呂男瞧見路邊巡邏警網，刻意閃躲被警攔下盤查時，卻裝肚子痛，還急喊「快要流出來了」，警方要求他先唸出身分字號，結果一查，竟是傷害和侵占2罪通緝犯，當場被上銬逮捕。

苓雅警分局成功路派出所員警前晚6時16分許，在自強三路85大樓巡邏時，見呂姓男子（29歲）在路邊向一輛違停紅線的轎車取餐，拎著2袋熱騰騰的食物欲走進大樓，但呂見到警方，隨即轉頭要離開。

警方將呂男攔下詢問「剛才是誰送餐？」呂回答「我女朋友送的」，警方要求他出示證件時，呂卻回「我肚子痛，要流出來了，要趕快去上廁所」，警方隨口問他「有沒有攜帶違禁品？」呂雙手一攤回「沒有，讓你們檢查，我是真的要大便」。

警方又對呂追問「有沒有卡案件？身分證字號報一下」，呂男見無法擺脫警方追問，報出號碼，結果警方一查，發現他今年5月被台中地院發布侵占通緝，另7月被高雄地檢署發布傷害通緝。

呂男2項通緝身分被警方拆穿，肚子突然不痛了，表示因未居住在戶籍地址，未收到法院信件不知自己被通緝，警方未聽信其說詞，當場將他逮捕解送歸案。

高市呂姓男子因女友開車送來愛心小火鍋，外出取餐，卻巧遇苓雅警分局巡邏員警被盤查。記者石秀華／翻攝
高市呂姓男子因女友開車送來愛心小火鍋，外出取餐，卻巧遇苓雅警分局巡邏員警被盤查。記者石秀華／翻攝
苓雅警分局員警盤查外出取女友送來的小火鍋的呂姓男子身分，呂一度佯裝肚子痛要上大號，結果被查出是侵占和傷害罪2項通緝犯。記者石秀華／翻攝
苓雅警分局員警盤查外出取女友送來的小火鍋的呂姓男子身分，呂一度佯裝肚子痛要上大號，結果被查出是侵占和傷害罪2項通緝犯。記者石秀華／翻攝

通緝 侵占 火鍋

延伸閱讀

警包庇女友經營應召站 為保退休金易服社會勞動遭打臉

中招！港男帶女友特製可愛便當上班 同事分享試吃後尷尬了

婚前帶女友回老家住7天！男被氣到取消婚禮 嗆「還好沒娶妳」

月薪57K！女友媽聽完「職業」秒變臉：29歲了還不換工作嗎？

相關新聞

農用搬運車翻落1米5深田野 79歲阿嬤送醫不治

79歲李姓阿嬤昨下午近5點駕駛農用搬運車經過台南市白河區汴頭里產業道路時，不慎翻落路旁約1米5深田野中，消防隊員趕至將受...

影／賓士廂型商旅車蘆洲加油中火燒車 3大2小跳車逃命

新北市蘆洲區三民路加油站，昨晚有1輛賓士廂型車在加油過程中突然從引擎室起火，車上5名乘客嚇得立刻逃下車，加油站員工隨即用...

機車參加越野賽 未進賽場先拔車牌挨紅單

基隆市黃姓男子日前到苗栗參加越野機車賽，他還未進會場，就先把越野機車的車牌拆了，結果在距離比賽場五百公尺前，被警方發現「...

女友送小火鍋他出門取餐 警盤查裝肚子痛原來事出有因

高市呂姓男子前晚外出取女友送來的愛心小火鍋，女友離開後，呂男瞧見路邊巡邏警網，刻意閃躲被警攔下盤查時，卻裝肚子痛，還急喊...

台南市大學公寓凌晨冒煙 疑地下室變電箱電線走火

台南市東區大學路12巷內1棟5樓租賃公寓，今天凌晨1點多從地下室冒出大量白煙，大學生住戶聽到爆裂聲後聞到煙味，10多人在...

驚！高雄興達港有浮屍 釣客驚見報案 遺體遭魚啃食

高雄市又發現浮屍！興達港今天上午有釣客在港邊釣魚，7時26分許，有釣客發現港邊飄了一具浮屍，嚇得趕緊報案，警方和消防員到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。