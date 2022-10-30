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影／賓士廂型商旅車蘆洲加油中火燒車 3大2小跳車逃命
新北市蘆洲區三民路加油站，昨晚有1輛賓士廂型車在加油過程中突然從引擎室起火，車上5名乘客嚇得立刻逃下車，加油站員工隨即用乾粉滅火器壓制火勢，而消防隊就在馬路對面，迅速趕抵滅火，無人受傷，原因待查。
據了解，這輛賓士Vito商旅車昨晚9時許由30歲王姓男子駕駛，進入加油站加柴油，引擎室突然開始大量冒煙，加油站員工發現後立即抽出加油槍，車上3個大人、2名小孩迅速下車，其他員工連忙使用乾粉滅火器並向119報案。
但是火苗隨後從引擎蓋縫隙竄出，越燒越旺，幸好鷺江消防分隊就在馬路對面，迅速趕抵射水搶救，火勢很快就被撲滅，起火部位在引擎室。
王姓駕駛聲稱，這輛車才剛保養完，他從中和出發開到蘆洲，不明原因在加油過程中起火燃燒，幸好沒人受傷。詳細起火原因尚待鑑識調查釐清。
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