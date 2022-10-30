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簽注今彩539也詐騙？歹徒推「包中牌」台中有人被騙4萬
詐騙集團話術層出不窮，近日台中市刑大接獲李姓市民報案，有網友佯稱有今彩539的投注明牌，「必中四星」，邀約李點擊群組後，付1萬元加入，接著再以「包中費」等名目，要求持續匯款，李付了4萬元，後來發現根本不是包中，聯絡對方後即無回應，才知遭詐，氣得報警，警方提醒，面對歹徒不斷變換的手法，需提高警覺。
台中市刑大在18日接獲李姓市民報案，遭到詐騙集團以簽注今彩539有包中牌為由詐騙，已損失4萬元，歹徒透過LINE隨機加入李的帳號後傳訊，訊息中有提到有今彩539的簽注明牌，會在群組內提供，李一看到有興趣，點擊連結加入群組後，群組內專員要求，需先繳1萬元「入會費」。
李姓市民不疑，先匯款1萬元到歹徒指定帳戶，後來還陸續依對方指示，補了3萬元，一共匯款4萬元，才成為會員，但對方仍不讓他加入群組，還要他持續匯款「包中費」，才能取得號碼，李起疑，要求退款後，對方即不再聯絡，氣得李趕緊報案。
台中市刑大表示，全案將依法偵辦，也將擴大追查，是否有類似新的詐騙手法出現，不過提醒民眾，雖然詐騙手法不斷變換，但最後仍是要騙取民眾財物、個資，若有牽涉到個資或金錢提供時，都要格外注意。
市刑大提醒，不要輕信「網路」或「網友」所傳「明牌」或來路不明的中獎管道，網路上標榜「包中」、「穩賺不賠」、「高報酬低風險」的中獎方案就是有詐，
經統計，台中市今年7月至9月，詐騙案以「投資詐騙」發生96件為最多，財損達1724萬餘元，歹徒利用民眾急欲獲利賺錢的心理，將辛苦錢投入詐騙集團的騙局中，直到發覺被騙為時已晚，已損失大量金錢。另「猜猜我是誰」老梗詐騙手法仍有民眾被騙，今年7月至9月發生25件，財損530萬餘元，民眾接獲電話應再三查證，避免受騙。
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