苗栗南庄石壁山大崩壁阻路 警義消漏夜救援夫妻下山

一對夫妻昨天登山晚間在苗栗縣南庄鄉石壁山碰到大崩壁阻斷路線，還好手機定位明確，7名警義消漏夜循著舊路，架設繩索腰繞上切， 晚間近10點將受困夫妻平安引導下山。

苗栗縣政府消防局昨天晚上7點接獲報案，張姓夫妻（均50歲）在石壁山遇到大斷崖，高差達約30公尺，無法前進受困，消防局第三救災救護大隊南庄分隊7名警義消緊急上山，救援人員跨越100多公尺寬的比林溪河谷，上切尋找接近的路線，並架設繩索，晚間9點10分接觸2人，昨晚9點55分平安下山。

消防局初步調查，張姓夫妻平日有爬山習慣，裝備也齊全，昨天上午6點10分從大窩山部落起登，預計走鳥嘴山、比林山、大窩山O型路線，預計下午4點10分下山，回程走至石壁山，因地圖有路線，可以從石壁山下切到南庄東河，再回大窩山部落。