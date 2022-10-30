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台南市大學公寓凌晨冒煙 疑地下室變電箱電線走火
台南市東區大學路12巷內1棟5樓租賃公寓，今天凌晨1點多從地下室冒出大量白煙，大學生住戶聽到爆裂聲後聞到煙味，10多人在半夜中驚醒逃出屋外。消防人員獲報趕到現場以滅火器滅火，初步研判可能是變電箱電線走火。
台南市消防局救災救護指揮中心於今天凌晨1點32分接獲民眾報案，東區大學路12巷5樓公寓疑地下室失火冒煙。中心出動東門，中正及公園消防分隊人車到場後發現地下室變電箱有明火，馬上以滅火器撲滅。
男大學生說，當時在屋內先聽到爆裂聲，像是電線走火的樣子，接著就聞到煙味，大家趕快到屋外，地下室平時停放機車和脚踏車，公寓住了10多人，都是成大學生。
消防人員說，初步研判可能是變電箱電線走火，至於起火真正原因有待火調科人員進一步鑑定查明。
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