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影／恐怖！汐止驚傳公車行駛中起火 全面燃燒

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市汐止區瑞松街今天傍晚驚傳公車於行駛中引擎突然冒煙起火，司機連忙靠邊讓所有乘客下車，不久整輛公車即全面燃燒，無人受傷。

新北市消防局今天下午5時6分接獲報案，汐止區瑞松街199巷口發生火燒車意外，由於火警發生地點位於連接汐萬路的瑞松街上，靠近瑞士山莊附近，路程十分遙遠，5輛消防車及11名消防人員趕抵時，驚見起火車輛為一輛新北客運公車，且整輛公車已陷入全面燃燒，消防人員到達後布線兩水線搶救，於5時32分將火勢撲滅。

據了解，是公車乘客聞到煙味，立即告訴公車司機，公車司機連忙將公車靠路邊，並請車上約7、8乘客先行下車並察看，沒想到眾人才下車，公車引擎室即冒出火花，火勢迅速蔓延，沒多久整輛公車就陷入火海之中。所幸無人受傷，至於火原因有待進一步調查釐清。

新北市汐止區瑞松街今天傍晚驚傳公車行駛中引擎突然起火，不久即全面燃燒，司機連忙靠邊讓所有乘客下車，無人受傷。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區瑞松街今天傍晚驚傳公車行駛中引擎突然起火，不久即全面燃燒，司機連忙靠邊讓所有乘客下車，無人受傷。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區瑞松街今天傍晚驚傳公車行駛中引擎突然起火，不久即全面燃燒，司機連忙靠邊讓所有乘客下車，無人受傷。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區瑞松街今天傍晚驚傳公車行駛中引擎突然起火，不久即全面燃燒，司機連忙靠邊讓所有乘客下車，無人受傷。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區瑞松街今天傍晚驚傳公車行駛中引擎突然起火，不久即全面燃燒，司機連忙靠邊讓所有乘客下車，無人受傷。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區瑞松街今天傍晚驚傳公車行駛中引擎突然起火，不久即全面燃燒，司機連忙靠邊讓所有乘客下車，無人受傷。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區瑞松街今天傍晚驚傳公車行駛中引擎突然起火，不久即全面燃燒，司機連忙靠邊讓所有乘客下車，無人受傷。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區瑞松街今天傍晚驚傳公車行駛中引擎突然起火，不久即全面燃燒，司機連忙靠邊讓所有乘客下車，無人受傷。記者王長鼎／翻攝

新北市汐止區瑞松街29日傍晚5時許驚傳公車行駛中引擎突然起火，不久即全面燃燒，司機連忙靠邊讓所有乘客下車，無人受傷。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區瑞松街29日傍晚5時許驚傳公車行駛中引擎突然起火，不久即全面燃燒，司機連忙靠邊讓所有乘客下車，無人受傷。記者王長鼎／翻攝

新北市汐止區瑞松街29日傍晚5時許驚傳公車行駛中引擎突然起火，不久即全面燃燒，司機連忙靠邊讓所有乘客下車，無人受傷。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區瑞松街29日傍晚5時許驚傳公車行駛中引擎突然起火，不久即全面燃燒，司機連忙靠邊讓所有乘客下車，無人受傷。記者王長鼎／翻攝

新北市汐止區瑞松街29日傍晚5時許驚傳公車行駛中引擎突然起火，不久即全面燃燒，司機連忙靠邊讓所有乘客下車，無人受傷。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區瑞松街29日傍晚5時許驚傳公車行駛中引擎突然起火，不久即全面燃燒，司機連忙靠邊讓所有乘客下車，無人受傷。記者王長鼎／翻攝

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