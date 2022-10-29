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影／汽車左轉衝撞機車 騎士乘客雙拋轉360度落地受傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

31歲李姓男子，周一（24日）清晨，開車於新北市三峽區復興路上，左轉不慎衝撞機車，導致騎士陳男與後座乘客林女受撞拋飛，兩人騰空翻轉360度才落地。陳男肢體多處擦挫傷；林女面部、肋骨斷裂骨折，所幸兩人送醫後，沒有生命危險。肇事雙方沒有酒駕，事故原因仍待警方調查釐清。

據調查，李姓男子（31歲）周一（24日）清晨6時38分左右，開車沿著沿新北市三峽區復興路，李男疑未禮讓直行車先行，直接左轉駛入復興路101巷內，不慎衝撞對向陳男（19歲）所騎乘機車，還波及路旁兩輛臨停機車。

強大撞擊力，陳男與後座乘客林女（19歲）拋飛，兩人騰空翻轉360度後才落地。造成陳男雙手擦傷、右膝、臀部疼痛；林女面部骨折、肋骨斷裂，緊急協助兩人送醫急救，陳男並無大礙，林女雖無生命危險，但因傷勢嚴重，留院治療。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後釐清。

肇事車輛車頭毀損。記者曾伯愷／翻攝
肇事車輛車頭毀損。記者曾伯愷／翻攝
車禍現場，三峽警方到場採證，釐清事故原因。記者曾伯愷／翻攝
車禍現場，三峽警方到場採證，釐清事故原因。記者曾伯愷／翻攝
李男開車經過新北市三峽區復興路，疑未禮讓直行車左轉，衝撞對向直行機車，造成騎士與後座乘客受傷，所幸沒有生命危險。圖／臉書《三峽區與三峽人..》
李男開車經過新北市三峽區復興路，疑未禮讓直行車左轉，衝撞對向直行機車，造成騎士與後座乘客受傷，所幸沒有生命危險。圖／臉書《三峽區與三峽人..》
李男開車經過新北市三峽區復興路，疑未禮讓直行車左轉，衝撞對向直行機車，造成騎士與後座乘客受傷，所幸沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
李男開車經過新北市三峽區復興路，疑未禮讓直行車左轉，衝撞對向直行機車，造成騎士與後座乘客受傷，所幸沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝

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