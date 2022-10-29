酒駕四次罰不怕！無照酒駕撞電桿毀兩車 男肇逃慘了

62歲陳姓男子，2003年開始陸續4次酒駕，遭警移送法辦。昨天（28日）晚上，陳男無照酒駕，這次不但在新北市五股區民義路一段，自撞電線桿，波及路旁兩輛汽車還肇逃。警逮陳男酒測值0.36毫克，帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦，檢方複訊後則無保飭回。

據調查，陳姓男子（62歲），陸續在2003年、2010年、2015年、2019年酒駕，遭警方依公共危險罪移送法辦，不但吞了罰單，駕照也被吊銷。沒想到，陳男未記取教訓，昨天（28日）晚上第5次酒駕，讓現場處理警方直搖頭。

據悉，昨天（28日）傍晚5時許，陳男與友人約聚新北市三重區，期間他喝了3瓶啤酒，約莫晚上7時許，眾人酒酣耳熱、盡歡而散。陳男沒有叫車離去，而是獨自開車返家休息。途中他行經新北市五股區民義路一段310號前，不勝酒力直往路邊一支電線桿撞去，再波及臨停路旁的兩輛自小客車，兩車被撞毀損。