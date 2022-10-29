鑰匙丟車內...賊直接開走！警追關鍵處1天找回失車和筆電

高雄市蕭姓男子27日將轎車停在私人停車場，翌日發現車子及車內筆電和印表機失竊；警方獲報，調周邊監視器，發現贓車上高速公路，使用eTag查詢，發現贓車下台南交流道，通知當地警方協助，不到1天時間在北安橋下停車場找到贓車和筆電，正循線追緝偷車賊。

警方指出，57歲蕭姓男子昨天上午8時43分至左營警分局新莊派出所報案，蕭男指27日下午4時左右，將Toyota自小客車停放在南屏路私人停車場，因車子已有約2、30年車齡，以為車子不會有人偷，於是將車鑰匙連同筆記型電腦和列表機都放在車內。

蕭男說，沒想到，昨天上午6時30分左右，他至停車場要開車時，赫見車子不見了，自己也嚇到，因此報案。

新莊所所長郭智浩及專案組員警黃鑫宏、陳韋辰及張承隆，循線調閱上百支監視器，發現其中一支監視器拍到竊賊開著蕭男的轎車上國道，為了查明贓車去向，警方和eTag業者聯繫，查出贓車在台南市交流道下車後，進入台南市區。

警方於是和當地台南警方聯繫，昨天下午2時40分許，在台南市北區中華北路二段北安橋下的停車場，發現蕭男的紅色轎車，當地鑑識小組警員採證後，打開車內查看，發現筆電和列表機仍在車裡，車鑰匙也在車內，但未見竊賊身影。