鑰匙丟車內...賊直接開走！警追關鍵處1天找回失車和筆電
高雄市蕭姓男子27日將轎車停在私人停車場，翌日發現車子及車內筆電和印表機失竊；警方獲報，調周邊監視器，發現贓車上高速公路，使用eTag查詢，發現贓車下台南交流道，通知當地警方協助，不到1天時間在北安橋下停車場找到贓車和筆電，正循線追緝偷車賊。
警方指出，57歲蕭姓男子昨天上午8時43分至左營警分局新莊派出所報案，蕭男指27日下午4時左右，將Toyota自小客車停放在南屏路私人停車場，因車子已有約2、30年車齡，以為車子不會有人偷，於是將車鑰匙連同筆記型電腦和列表機都放在車內。
蕭男說，沒想到，昨天上午6時30分左右，他至停車場要開車時，赫見車子不見了，自己也嚇到，因此報案。
新莊所所長郭智浩及專案組員警黃鑫宏、陳韋辰及張承隆，循線調閱上百支監視器，發現其中一支監視器拍到竊賊開著蕭男的轎車上國道，為了查明贓車去向，警方和eTag業者聯繫，查出贓車在台南市交流道下車後，進入台南市區。
警方於是和當地台南警方聯繫，昨天下午2時40分許，在台南市北區中華北路二段北安橋下的停車場，發現蕭男的紅色轎車，當地鑑識小組警員採證後，打開車內查看，發現筆電和列表機仍在車裡，車鑰匙也在車內，但未見竊賊身影。
警方通知蕭男在台南尋獲他的轎車，讓蕭男喜出望外，在派出所領車時，對員警鞠躬表達謝意，並對自己因車子老舊，疏於鎖門，導致讓警方奔波找車，深感歉意，直說自己以後會注意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言