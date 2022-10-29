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高市2線3警官車禍送醫 目前脫險觀察中
高雄2線3星柯姓警官27日騎車與一輛自小客車在加油站前碰撞，柯男多處受傷送高雄榮總救治。目前暫無生命危險，意識清醒，手腳也能正常活動，詳細肇事原因仍待釐清。
高雄市政府警察局楠梓分局今天發布新聞稿說明，48歲柯男27日前往橋頭地檢署參加會議後，中午11時許返程騎車行經楠梓區高楠公路，在台糖加油站前與47歲楊姓男子駕駛的自小客車發生碰撞，柯男當場倒地，全身多處受傷，幸意識清醒，由救護車送往高雄榮民總醫院救治；楊男則未受傷。
轄區楠梓警方到場後，對雙方當事人實施酒測，均未發現飲酒情事，進一步訪查時得知柯男目前在市警局婦幼隊擔任組長，事故發生詳細肇事原因仍待交通大隊鑑定。
警方指出，柯男送醫後目前雖仍在加護病房觀察，但暫無生命危險，意識清醒，手腳也能正常活動。楠梓分局也藉此案呼籲，加油站或停車場駛出車輛屬起駛車，應禮讓行進中車輛先行，待確認無來車後，再打方向燈警示行進方向後行駛，以確保行車安全。
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