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曾負重傷卻只想快歸隊 義消李炯言服務40年言謝這2人

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣義消總隊幹事李炯言服務年資40年，今天獲縣長張麗善頒發年資標獎牌；他1982年9月21日在友人、前斗南義消分隊周姓小隊長影響下加入，參與過921大地震救災，「921」這個日子對他而言別具意義，妻子林秀壎也耳濡目染參與鳳凰志工，投入救護工作，2人發心要為社會奉獻到能力所及的最後一刻。

今年63歲的李炯言從商，他回憶以前聽聞消防車「鐺、鐺、鐺」的鈴聲響，內心會瞬間燃起一股「衝勁」，產生對消防工作的嚮往，看著已擔任義消的好友「水裡來、活裡去」，40年前決定要為自己的想望「衝一波」。

李炯言說，40年來隨隊出勤次數上千件，令他一輩子忘不掉的是，他在20多年前的一場火警中高處摔落，歷經2次開刀，長達2年復健，才重新站起來，幸有妻子照顧家庭，家人扶持與好友鼓勵，支撐著他沒有放棄。

李炯言是今年度唯一一位獲頒40年年資標獎牌得主，他說，這份榮耀歸功周姓好友，感謝他當年的影響與帶領，是他人生中的貴人，另一件最值得開心的事，妻子林秀壎也同在救護工作上努力著，現在在鳳凰救護大隊服務，2人約定好「會在這份志業上拚到屆齡再交棒！」

張麗善說，義消兄弟姊妹多年來在災害搶救、防火宣導及緊急救護無私奉獻，今天頒發144名年度義勇消防人員年資標獎牌，感謝大家戮力為社會付出，未來持續與消防夥伴同行，打造更好、更安全的福利制度與工作環境。

雲林縣義消總隊幹事李炯言（右）服務40年獲頒特等年資標獎牌，與妻子林秀壎（左）與孫女（中）開心合影。記者陳苡葳／攝影
雲林縣義消總隊幹事李炯言（右）服務40年獲頒特等年資標獎牌，與妻子林秀壎（左）與孫女（中）開心合影。記者陳苡葳／攝影
雲林縣義消總隊幹事李炯言（左）服務年資40年，今獲縣長張麗善（右）表揚年資標獎牌。記者陳苡葳／攝影
雲林縣義消總隊幹事李炯言（左）服務年資40年，今獲縣長張麗善（右）表揚年資標獎牌。記者陳苡葳／攝影

張麗善 921大地震

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