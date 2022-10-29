曾負重傷卻只想快歸隊 義消李炯言服務40年言謝這2人

雲林縣義消總隊幹事李炯言服務年資40年，今天獲縣長張麗善頒發年資標獎牌；他1982年9月21日在友人、前斗南義消分隊周姓小隊長影響下加入，參與過921大地震救災，「921」這個日子對他而言別具意義，妻子林秀壎也耳濡目染參與鳳凰志工，投入救護工作，2人發心要為社會奉獻到能力所及的最後一刻。

今年63歲的李炯言從商，他回憶以前聽聞消防車「鐺、鐺、鐺」的鈴聲響，內心會瞬間燃起一股「衝勁」，產生對消防工作的嚮往，看著已擔任義消的好友「水裡來、活裡去」，40年前決定要為自己的想望「衝一波」。

李炯言說，40年來隨隊出勤次數上千件，令他一輩子忘不掉的是，他在20多年前的一場火警中高處摔落，歷經2次開刀，長達2年復健，才重新站起來，幸有妻子照顧家庭，家人扶持與好友鼓勵，支撐著他沒有放棄。

李炯言是今年度唯一一位獲頒40年年資標獎牌得主，他說，這份榮耀歸功周姓好友，感謝他當年的影響與帶領，是他人生中的貴人，另一件最值得開心的事，妻子林秀壎也同在救護工作上努力著，現在在鳳凰救護大隊服務，2人約定好「會在這份志業上拚到屆齡再交棒！」