高雄警官公出騎車遭撞重傷影片曝光 網友盼他度過難關

高雄市警局兩線三星柯姓警官，前天至橋頭地檢署參加檢警會議後，騎機車返回隊上途中，遭從加油站駛出的轎車撞及，當場倒地，因脊椎受傷，仍住加護病房觀察；今車禍影片曝光，只見轎車沒煞車駛出加油站釀禍；網友稱讚柯警官具專業知識，曾協助解說婦女如何防性騷擾，盼他能早日度過難關。

楠梓警分局警方前天上午11時39分許，接獲報案，指高楠公路台糖加油站發生一起車禍擦撞意外，有人倒地受傷。

警方和救護員趕抵現場，發現一名機車騎士和駕駛轎車的楊姓男子（47歲）擦撞，騎士受傷倒地不起，處理警員查知傷者竟是市警局兩線三星的柯姓警官（48歲），隨即通報分局。

救護車將受傷的柯姓警官送醫，因脊椎有斷裂現象，目前仍在加護病房觀察；柯警官所屬單位的長官今天上午表示，柯目前意識清楚，傷勢正逐步康復中，暫無生命危險；柯處事認真，因公出車禍受傷後，同仁難過不捨，盼他早日康復歸隊。

網友也稱讚受傷的柯警官，曾在7月13日，一名年輕女騎士騎機車在路口停等紅燈，遭旁邊的男騎士眼神性騷，柯當時曾加入社群，提供專業資訊解說，教育如何防制性騷擾，網友聽到柯出車禍的消息深感震驚，盼他能度過難關，早日康復。