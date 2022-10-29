快訊

整理包／踩踏事件傷亡數 梨泰院僅次潑水節350人被踩死及宰牲節

韓國梨泰院發生踩踏事件 SM娛樂臨時取消萬聖節活動

MLB／不讓費城人再逆轉 瓦德茲6.1局好投助太空人扳平戰局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄警官公出騎車遭撞重傷影片曝光 網友盼他度過難關

聯合報／ 記者石秀華陳弘逸／高雄即時報導

高雄市警局兩線三星柯姓警官，前天至橋頭地檢署參加檢警會議後，騎機車返回隊上途中，遭從加油站駛出的轎車撞及，當場倒地，因脊椎受傷，仍住加護病房觀察；今車禍影片曝光，只見轎車沒煞車駛出加油站釀禍；網友稱讚柯警官具專業知識，曾協助解說婦女如何防性騷擾，盼他能早日度過難關。

楠梓警分局警方前天上午11時39分許，接獲報案，指高楠公路台糖加油站發生一起車禍擦撞意外，有人倒地受傷。

警方和救護員趕抵現場，發現一名機車騎士和駕駛轎車的楊姓男子（47歲）擦撞，騎士受傷倒地不起，處理警員查知傷者竟是市警局兩線三星的柯姓警官（48歲），隨即通報分局。

救護車將受傷的柯姓警官送醫，因脊椎有斷裂現象，目前仍在加護病房觀察；柯警官所屬單位的長官今天上午表示，柯目前意識清楚，傷勢正逐步康復中，暫無生命危險；柯處事認真，因公出車禍受傷後，同仁難過不捨，盼他早日康復歸隊。

網友也稱讚受傷的柯警官，曾在7月13日，一名年輕女騎士騎機車在路口停等紅燈，遭旁邊的男騎士眼神性騷，柯當時曾加入社群，提供專業資訊解說，教育如何防制性騷擾，網友聽到柯出車禍的消息深感震驚，盼他能度過難關，早日康復。

柯警官車禍當下的畫面今天中午曝光，只見當時柯騎機車從高楠公路由北向南直行，駕駛轎車的楊男從台糖加油站加完油後，車子駛出欲切入車道，楊疑未煞車停看，駛出後，柯的機車來不及反應，直接當場重重撞上轎車的左前車門倒地受傷，詳細車禍肇責由警方進一步釐清。

駕駛轎車的楊男從楠梓區台糖加油站加完油，車駛出後直接切入車道，造成騎機車經過的柯姓警官來不及反應，當場撞上轎車，倒地受重傷，目前仍在加護病房觀察。記者石秀華／翻攝
駕駛轎車的楊男從楠梓區台糖加油站加完油，車駛出後直接切入車道，造成騎機車經過的柯姓警官來不及反應，當場撞上轎車，倒地受重傷，目前仍在加護病房觀察。記者石秀華／翻攝
高市警局兩線三星柯姓警官，前天至橋頭地檢署參加檢警會議後，騎機車返回隊上途中，遭從加油站駛出的轎車撞及，當場倒地受重傷。記者石秀華／翻攝
高市警局兩線三星柯姓警官，前天至橋頭地檢署參加檢警會議後，騎機車返回隊上途中，遭從加油站駛出的轎車撞及，當場倒地受重傷。記者石秀華／翻攝
駕駛轎車的楊男從台糖加油站加完油後，車子駛出直接切入車道，騎機車經過的柯姓警官來不及反應，當場撞上轎車的左前車門倒地受傷。記者石秀華／翻攝
駕駛轎車的楊男從台糖加油站加完油後，車子駛出直接切入車道，騎機車經過的柯姓警官來不及反應，當場撞上轎車的左前車門倒地受傷。記者石秀華／翻攝

車禍 加油站

延伸閱讀

獨／高雄市兩線三星警官公務返隊途中遭撞 加護病房觀察中

國一中山高南下高雄岡山路段 晚間４車連撞幸無人傷亡

民眾黨高雄選情艱困？柯文哲：沒母雞本來就比較難

柯志恩赴中油煉油廠 批高雄的「公安治安都破功」

相關新聞

農用搬運車翻落1米5深田野 79歲阿嬤送醫不治

79歲李姓阿嬤昨下午近5點駕駛農用搬運車經過台南市白河區汴頭里產業道路時，不慎翻落路旁約1米5深田野中，消防隊員趕至將受...

影／賓士廂型商旅車蘆洲加油中火燒車 3大2小跳車逃命

新北市蘆洲區三民路加油站，昨晚有1輛賓士廂型車在加油過程中突然從引擎室起火，車上5名乘客嚇得立刻逃下車，加油站員工隨即用...

機車參加越野賽 未進賽場先拔車牌挨紅單

基隆市黃姓男子日前到苗栗參加越野機車賽，他還未進會場，就先把越野機車的車牌拆了，結果在距離比賽場五百公尺前，被警方發現「...

女友送小火鍋他出門取餐 警盤查裝肚子痛原來事出有因

高市呂姓男子前晚外出取女友送來的愛心小火鍋，女友離開後，呂男瞧見路邊巡邏警網，刻意閃躲被警攔下盤查時，卻裝肚子痛，還急喊...

台南市大學公寓凌晨冒煙 疑地下室變電箱電線走火

台南市東區大學路12巷內1棟5樓租賃公寓，今天凌晨1點多從地下室冒出大量白煙，大學生住戶聽到爆裂聲後聞到煙味，10多人在...

驚！高雄興達港有浮屍 釣客驚見報案 遺體遭魚啃食

高雄市又發現浮屍！興達港今天上午有釣客在港邊釣魚，7時26分許，有釣客發現港邊飄了一具浮屍，嚇得趕緊報案，警方和消防員到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。