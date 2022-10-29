台南女清潔工控訴遭毆打提告 主委喊冤「對方先動手」

台南市東區某大樓蔡姓女清潔工今年6月間因工作與梁姓女主委口角後拉扯，進而發生肢體衝突，蔡女心有不甘驗傷，昨晚到市警一分局對梁女提告。梁女獲悉後喊冤，指是對方先動手的，現場還有證人見狀勸阻，質疑整件事件與年底大樓委員改選有關，她不忍了也會提告反擊。

梁女說，案發當天，她在會議室內向女清潔工轉述，接到住戶投訴工作不認真，經常在滑手機，疫情期間多次要對方戴好口罩，還會搬小板凳與住戶閒聊，她指出相關施設粉塵等亟需打掃，未料，對方回稱「我不要」、「這裡住戶都很雞歪」等語。

她表示，對方經常被投訴，雖經保全公司應徵，但由大樓支付薪水，身為主委只好出面，既然對方沒辦法配合，只好請她另謀高就，但對方回稱「我偏不走」，情緒激動，見她要走出會議室，還從後偷襲她，抓她頭髮、打後腦勺。

她指出，會議室內有人見狀出聲勸阻，她高聲呼救，頭髮還掉了一地。然而，她潛意識反擊，雙方衝突約3分鐘，現場有3、4名證人可供佐證。

梁女說，案發後，經德高派出所員警轉達對方意見，詢問她是否提告，指如不提告的話，對方也不會提告，互不提告，當下她認為事緩則圓，不願把事情鬧大，原以為這起糾紛暫時落幕。

未料，對方昨晚提告，她懷疑有住戶為年底大樓委員改選大作文章。現場也有住戶出面聲援主委，她強調，案發後，她也驗了傷，既然對方提告，她也不忍了也會提告。