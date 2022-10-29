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排班插隊釀衝突！小黃司機火氣大 替兒勸架反先動手

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園火車站鬧區昨天深夜上演小黃司機街頭亂鬥戲碼，56歲的王姓計程車司機原本在火車站排班候客，因聽聞同為計程車司機的兒子在附近與同行爭吵，揪同事前往協調排解，結果他的火氣比兒子大，反而先出手將人打倒在地，引發一連串肢體衝突；事發過程被路過民眾拍下PO網，網友直呼桃園小黃司機好兇，轄區警方則表示已掌握案情，後續會追究相關刑責。

警方調查，這起小黃司機衝突事件，起因是26歲王姓計程車司機與28歲陳姓同行司機為排班插隊問題口角，56歲王男與同事原本要來勸架，可是過程不順利，認為陳男態度囂張，反而比兒子先出手，將人推倒在地就揮拳攻擊；事件雖然發生在深夜10時許，但火車站前為桃園鬧區，人潮依舊熙來攘往，不少民眾目睹這一幕，紛紛閃避，就怕被波及。

警方表示，轄區員警獲報趕往，陳男提告傷害，指控王男父子與同事3人都有動手，而王男等人也反控對方傷害、妨害自由等罪，相關指控均依規定受理，後續將移請桃園地檢署偵辦。另外，4人在街頭鬥毆違反社會秩序維護法，將另案移請桃園地院裁處。

王父先出手打人。圖／翻攝自社會事新聞影音
王父先出手打人。圖／翻攝自社會事新聞影音

桃園 計程車 兒子

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