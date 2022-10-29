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影／投800萬元躺著賺？警助追回、逮7嫌

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

60歲陳姓婦人聽信網路「致富文」將全部老本800萬，投入詐團虛構「宏利證券」，陳婦誤以為可就此利滾利，躺著大賺一筆，殊不知，已落入詐團陷阱。上個月（9月）陳婦匯出800萬，秦姓車手至臨櫃提領當場被逮，追回陳婦老本。周三（26）警兵分多路再逮6嫌，依法送辦。

據調查，陳姓婦人（60歲）今年8月份，上網看到一篇致富文章，隨後按點文末下方連結，與化名「陳婷兒」的詐團成員聯繫，雙方互加好友大聊投資。陳婦聽信讒言，只要加入「宏利證券」團隊投資股票，每個月就可利滾利，躺著大賺投資本金的30%。

一時鬼迷心竅的她，上個月16日，將所存的800萬老本，直接匯到對方指定帳戶。當天下午，詐團成員秦姓車手，手持偽造承攬契約，來到新北市新莊區新樹路一家銀行，提領陳婦所匯進800萬現金。

銀行臨櫃人員發現，該帳戶已列為警示帳戶，先啟動警民金融防詐通報機制，聯繫新莊警分局派員前來，再以作業繁複為由，請秦男稍後。不久新樹派出所員警趕抵，當場將秦姓車手逮捕，依詐欺罪嫌帶回偵辦移送，成功追回陳婦匯出800萬。

事後新莊警方以車追人持續溯源，周三（26日）兵分6路，於基隆、新北市板橋、瑞芳等處，逮捕王女（55歲）、林男（57歲）、林男（29歲）、林男（24歲）、林男（30歲）、陳男（23歲）等6名共犯，成功瓦解詐欺集團，警詢後依詐欺、洗錢防制法將6嫌移送法辦。

警方指出，新莊警分局今年1月至9月份，共逮捕228名詐欺車手，攔阻詐騙金額高達3752萬，打詐成績相當亮眼。呼籲，詐欺集團侵害人民財產權甚鉅，警方絕對全力以赴，打詐到底，阻斷詐騙集團根源，同時也呼籲，民眾投資理財須謹慎冷靜，切勿因一時衝動，造成莫大損失。

今年9月警方逮捕秦姓車手，追回贓款800萬，警詢後依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
今年9月警方逮捕秦姓車手，追回贓款800萬，警詢後依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
警方逮捕詐欺共犯林姓男子。記者曾伯愷／翻攝
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新莊警方成功追回陳婦被詐800萬。記者曾伯愷／翻攝
新莊警方成功追回陳婦被詐800萬。記者曾伯愷／翻攝
新莊警方，這周三（26日）兵分6路，逮捕6名共犯，依詐欺、洗錢防制法移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新莊警方，這周三（26日）兵分6路，逮捕6名共犯，依詐欺、洗錢防制法移送法辦。記者曾伯愷／翻攝

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