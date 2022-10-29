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又是戰地醫師愛情詐騙老梗 婦人遭騙險匯款
新北市中和警分局秀山派出所日前接獲許姓女子到派出所求助，表示有貨物報關問題需警方協助，經警方詢問，許女表示，在網路交友軟體結識一名外籍戰地軍醫，欲籌措16萬來協助支付貨物通關費用，最終經警方勸說成功攔阻許女匯款。
53歲許女表示，今年8月中旬在臉書認識一名自稱軍醫的外籍男子，對方表示，即將退休來台與許女結婚並要將自己的退休金寄回台灣請許女代收，並要求許女繳交代收貨品之免驗標籤費用美金5000元，折合新台幣將近16萬元， 該名「軍醫」還表示，如不付款許女會遭海關拘捕等語，甚至要求許女向親友借款或向銀行貸款，許女擔心如不付款會遭海關以洗錢名義逮捕終生監禁，嚇得前往派出所尋求協助
經秀山所員警吳翌婕、施秉東瞭解後，二人解釋此為詐騙慣用伎倆切勿聽信，許女始驚覺此為詐騙並表示膽顫心懼多天無法入眠，吳員亦暖心安慰許女，警方成功攔阻許女匯款近16萬元。
中和警分局呼籲民眾謹記網路交友「外國情郎、見面再談、匯錢免談」不可不謹慎，要求匯款請先向165反詐騙專線諮詢，或至住家附近警察機關詢問，才不會白白損失錢財。
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