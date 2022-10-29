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台南兩隻藏獒咬傷老婦人、捕犬隊員 動保處籲民眾注意

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市安南區公學路二段9巷附近，昨傍晚傳出77歲老婦人遭兩隻藏獒咬傷，動保處50歲捕犬隊員左手臂等處也遭咬傷，也被送醫。動保處上午呼籲飼養攻擊性犬隻飼主，應再檢視飼養環境是否能預防犬隻逃脫，避免造成無辜民眾受傷。

昨晚民眾發現婦人被咬傷後通報台南市消防局到場救援，救護人員抵達現場後，兩隻藏獒仍守在附近不肯離去，通知動保單位前往，隨後將婦人救出送醫，老婦人頭部、左手臂遭狗咬傷。

動保處表示，攻擊性犬隻攻擊能力強，一旦進入其領域內，有可能被咬傷，飼主不可不慎，且萬一咬傷人，飼主除有刑事責任外，更可能需負擔鉅額賠償。

動保處表示，家犬傷人在刑事責任方面：非管理人故意所造成，防護上有過失，可能構成過失傷害罪，因過失傷害人者，處一年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處三年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。民事責任方面民法第190條第1項規定：「動物加損害於他人者，由其占有人負損害賠償責任。」。

動保處說，常見攻擊性犬隻有比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、獒犬。這些經農委會公告具攻擊性寵物，出入公共場所或公眾得出入場所時，應由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺之繩或鍊牽引及配戴口罩。飼主如疏縱攻擊性犬隻違反動物保護法第20條第2項規定，無成年人伴同或未採取適當防護措施，使具攻擊性寵物出入於公共場所或公眾得出入之場所，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

台南這隻藏獒咬傷老婦人、捕犬隊員 動保處呼籲民眾注意。記者周宗禎／翻攝
台南這隻藏獒咬傷老婦人、捕犬隊員 動保處呼籲民眾注意。記者周宗禎／翻攝

寵物 台南 藏獒

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