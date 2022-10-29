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為夫棄鐵飯碗轉戰台股賺千萬？女警氣炸：我還沒結婚
網路近來流傳一則廣告，內容指桃園一名林姓女警有2個未滿8歲小孩和一個好吃懶做丈夫，加上巨額房貸，全靠投資台股翻身。桃園警方今天澄清這則廣告有假，廣告照片女警本人也不是姓林，目前已經受理女警報案，全案朝妨害名譽、詐欺方向偵辦中。
桃園警方表示，廣告所提女警目前在桃園分局青溪派出所服務，本名叫莊雅婷，並非姓林，而且未婚，與廣告所述不實內容差距甚遠。經了解，該照片是莊員為民服務案件的新聞資料照，過去因好人好事被表揚，未料會遭人盜用做不實廣告，目前本人已經提吿。
警方指出，該廣告盜用女警照片，在網路上指女警已婚且有好吃懶做老公跟巨額房貸，已涉及誹謗。另外，該廣告也有詐騙嫌疑，呼籲民眾勿輕易相信，以免受騙上當。
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