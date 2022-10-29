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為夫棄鐵飯碗轉戰台股賺千萬？女警氣炸：我還沒結婚

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

網路近來流傳一則廣告，內容指桃園一名林姓女警有2個未滿8歲小孩和一個好吃懶做丈夫，加上巨額房貸，全靠投資台股翻身。桃園警方今天澄清這則廣告有假，廣告照片女警本人也不是姓林，目前已經受理女警報案，全案朝妨害名譽、詐欺方向偵辦中。

桃園警方表示，廣告所提女警目前在桃園分局青溪派出所服務，本名叫莊雅婷，並非姓林，而且未婚，與廣告所述不實內容差距甚遠。經了解，該照片是莊員為民服務案件的新聞資料照，過去因好人好事被表揚，未料會遭人盜用做不實廣告，目前本人已經提吿。

警方指出，該廣告盜用女警照片，在網路上指女警已婚且有好吃懶做老公跟巨額房貸，已涉及誹謗。另外，該廣告也有詐騙嫌疑，呼籲民眾勿輕易相信，以免受騙上當。

桃園市青溪派出所女警莊雅婷為民服務的新聞資料照遭不肖人士盜用，虛構事實誘人投資。記者陳俊智/翻攝
桃園市青溪派出所女警莊雅婷為民服務的新聞資料照遭不肖人士盜用，虛構事實誘人投資。記者陳俊智/翻攝
桃園市青溪派出所女警莊雅婷為民服務的新聞資料照遭不肖人士盜用，虛構事實誘人投資，警方特此發聲明澄清。記者陳俊智/翻攝
桃園市青溪派出所女警莊雅婷為民服務的新聞資料照遭不肖人士盜用，虛構事實誘人投資，警方特此發聲明澄清。記者陳俊智/翻攝

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