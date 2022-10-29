半夜撞壞工業區電動鐵閘門 肇事駕駛見闖禍溜了

新北市汐止區中興路一處工業區電動鐵閘門，今天凌晨遭汽車撞壞，肇事汽車車頭幾乎全毀，警方獲報到場，發現汽車駕駛疑似見闖禍當場棄車落跑，已依車籍資料今將通知車主蘇男到案說明。

新北市消防局今天凌晨2時許，接獲報案指汐止區中興路一處工業區入口發生車禍，疑似有人受傷，警方及消防人員到場，只見一輛黑色汽車撞上工業區入口電動鐵閘門及水泥門柱，汽車車頭幾乎全毀，但卻無人在車內，但駕駛座旁還明顯可以看到一支球棒。

據了解，負責工業區大門的保全人員表示，聽到猛烈撞擊聲響，連忙外出察看，見一名男子從車上爬下來，還出聲拜託不要報警，但見保全人員正準備打電話報警，該名男子立馬轉身逃走，不排除疑似酒駕。