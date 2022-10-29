慘遭大樓主委抓髮爆打頭部 台南女清潔工提告討公道

台南市東區某大樓蔡姓女清潔工今年6月27日中午工作之餘小歇，大樓女主委質疑她偷懶，蔡女不甘遭誤解而回話，兩人口角衝突後拉扯，主委憤而抓其頭髮，爆打其頭部等部位，蔡女事後卻丟了工作，經熱心住戶主動提供關鍵被毆畫面，28日晚間連同驗傷單，對主委提出傷害告訴。

台南市警一分局德高派出所晚間受理報案，警方表示，蔡女正式提告，也將找來當事人出面說明，依法調查偵辦。

蔡女說，當天天氣很熱，工作一個上午，她洗把臉稍作休息，沒想到主委說看你走來走去、沒有做事，她解釋稍微休息一下，難道工作8小時都不用休息喔，主委見她回話，認她講話很衝，雙方拉扯，主委脾氣上來，開始抓她頭髮，爆打其頭部，拳打腳踢。

她表示，一個月賺2萬多元，還要遭人毆打，又不是討皮痛，實在嚥不下這口氣，她到台南市立醫院驗傷，經醫師診斷頭部挫傷合併暈眩、左手臂挫傷瘀傷、雙手挫傷瘀傷、左小腿挫傷瘀傷。她工作20多天就被辭退，想到警所提告，管委會所提供畫面，卻看不個所以然而作罷。