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濃煙狂竄！竹市大樓陽台冷氣機室外機爆炸冒火舌

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市北區和平路住宅大樓今晚8點多發生火警，現場疑似冷氣室外機不明原因起火伴隨爆炸，引發火勢與濃濃黑煙，讓不少居民嚇壞。消防局獲報趕往灌救，還好火勢沒有延燒、無人傷亡，火警原因有待釐清。

新竹市消防局指出，火警地點是和平路住宅大樓，今晚8點半接獲民眾報案表示現場為3樓冒出黑煙，有火舌冒出，消防局派出13車、警消58人與義消30人趕往灌救。

有網友拍下火警影片上傳臉書社團，可見住家陽台處有熊熊火光與黑煙冒出，還不時傳出爆炸聲響，有居民倉皇從大樓跑出，讓人看了怵目驚心。

消防局人員獲報後3分鐘到場後，布水線2線入室內進行滅火，現場為燃燒陽台冷氣室外機，燃燒面積共計2平方公尺，晚上8點50分撲滅火勢，經清查無人員傷亡。

有民眾拍下火警過程，伴隨爆炸聲響。記者張裕珍／翻攝
有民眾拍下火警過程，伴隨爆炸聲響。記者張裕珍／翻攝
新竹市北區住宅大樓火警，消防灌救。記者張裕珍／翻攝
新竹市北區住宅大樓火警，消防灌救。記者張裕珍／翻攝
新竹市北區住宅大樓火警，消防灌救。記者張裕珍／翻攝
新竹市北區住宅大樓火警，消防灌救。記者張裕珍／翻攝

新竹 冷氣 火災

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