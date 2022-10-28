濃煙狂竄！竹市大樓陽台冷氣機室外機爆炸冒火舌

新竹市北區和平路住宅大樓今晚8點多發生火警，現場疑似冷氣室外機不明原因起火伴隨爆炸，引發火勢與濃濃黑煙，讓不少居民嚇壞。消防局獲報趕往灌救，還好火勢沒有延燒、無人傷亡，火警原因有待釐清。

新竹市消防局指出，火警地點是和平路住宅大樓，今晚8點半接獲民眾報案表示現場為3樓冒出黑煙，有火舌冒出，消防局派出13車、警消58人與義消30人趕往灌救。

有網友拍下火警影片上傳臉書社團，可見住家陽台處有熊熊火光與黑煙冒出，還不時傳出爆炸聲響，有居民倉皇從大樓跑出，讓人看了怵目驚心。