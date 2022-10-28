逛百貨周年慶忘騎機車回家 他失憶1周竟跑去報案

百貨公司周年慶開打，高市蔡姓男子7天前，騎機車至老家附近漢神巨蛋購物廣場購物，因逛得太開心，結束時，直接走路回家；1周後，他返回老家，以為機車失竊報警，警方調閱監視器，發現7天前他曾騎車外出，才勾起蔡男記憶，想起機車原來放在百貨公司停車場。

左營警分局新莊路派出所26日晚上8時許，接獲38歲的蔡姓男子報案，蔡男指稱，上周騎機車返回南平路老家，將機車放在老家後離開，但一周後返家，竟發現機車不翼而飛。

員警謝易霖及警員陳尚緯聽完蔡男陳述後，先調閱監視畫面，發現蔡男的機車曾在20日當天有騎乘記錄，於是請蔡回想20日當天是否有使用過機車。

蔡男當下仔細想了一想，才突然想起，20日當天，他趁漢神巨蛋百貨周年慶，和朋友相約購物，可能當時逛得太開心了，結束後，因老家就在南屏路上，直接步行回家，完全忘記自己的機車還停在漢神巨蛋的停車場內。