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台南安南傳出藏獒咬傷2人 7旬老婦、捕犬隊員送醫
台南市安南區公學路二段9巷附近傍晚5時46分傳出77歲老婦人遭兩隻藏獒咬傷，民眾見狀不敢靠近，通報台南市消防局到場救援，救護人員抵達現場後，兩隻藏獒仍守在附近不肯離去，通知動保單位前往，隨後6時19分將婦人救出後送醫，老婦人頭部、左手臂遭狗咬傷，意識清醒，動保處50歲捕犬隊員左手臂等處也遭咬傷，也被送醫。
台南市動物防疫保護處據報派出捕犬隊到場處理，據指出，兩隻藏獒有飼主飼養，據報後趕往家中處理。另台南市警三分局長安派出所據報後，也派支援員警到場協助處理。
隨後，動保處50歲捕犬隊員左手臂等處也遭咬傷，救護車隨後又返回現場，協助將他送醫。動物防疫保護處長吳名彬說，據了解，該獒犬有飼主，除傷者可對飼主提刑事及民事求償外，獒犬屬攻擊性犬隻，飼主疏縱法定具攻擊性犬隻，依動保法可處3萬至15萬元罰鍰。
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