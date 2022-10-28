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影／機車騎士拒檢逆向逃還加速衝撞員警 逃3小時落網
機車騎士楊姓男子昨騎車行經大漢橋由新莊往板橋方向，下橋時見警方攔查拒檢，立即調頭逆向逃跑，由分隔島空隙鑽進汽車快車道再往板橋方向逃逸，逃亡3小時躲在永和中正橋下落網，警詢後今天依妨害公務、公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方並依未依規定於車道內行駛、危險駕車及逆向行駛開出3張交通違規罰單，可裁罰1萬3500元。
新北市海山警分局交通分隊員警昨天下午2時53分，在大漢橋由新莊往板橋方向機車道執行路檢，機車騎士楊姓男子（50歲）下橋時，見前方有員警在攔查機車，立即調轉車頭逆向往回騎，吳姓員警見狀，連忙向原本停車欲接受檢查的19歲林姓大學生借用機車尾隨追人。
機車道上兩名機車騎士因楊男逆向騎車，急煞造成追撞，楊男則乘機由機車道分隔島空隙鑽進汽車快車道，再朝板橋方向逃逸，交通分隊洪姓員警見楊男從快車道衝下來，手持指揮棒大聲喊叫要求停車，楊男涉嫌加速衝撞員警，由板橋區民生路往中和方向逃逸。
海山交通分隊接獲回報，調閱沿路監視器，鎖定楊男逃逸路線，昨天下午5時50分，發現楊男機車停在永和區中正橋下，卻不見人影，員警在附近搜尋，最後發現楊男躲在橋下土地公廟，當場逮捕帶返隊。
據了解，楊男因涉及詐欺案件，今年10月陸續接到北市中山及士林警分局通知他到案說明，但楊男都未依約定時間前往，懷疑自己已遭警方通緝，才會不顧一切逃跑。
洪姓員警左手肘及手腕擦挫傷，經送往亞東醫院救治，左手無名指骨裂，打石膏固定，無生命危險，市局長黃宗仁昨晚獲悉也致電關懷。另楊男在大漢橋機車道逆向逃跑時，也造成兩輛機車因急煞而追撞，警方表示，也會協助受害機車車主向楊男求償。
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