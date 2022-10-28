國道「二次事故致死」單月4起 高公局：謹記這7字訣

交通部高公局今日表示，據國道公路警察局資料統計，今年9月國道共發生6件A1類交通事故，其中有4件為車輛故障未採取安全措施、輕微碰撞未盡速移至安全處所，遭後方車輛追撞而導致傷亡的二次事故。

高公局說，今年9月17日凌晨0時許，國道1號南向319.2公里處，3輛小客車發生輕微追撞，3車駕駛均下車察看；後方另1輛小客車未注意車前狀態直接撞擊其中1名駕駛，再推撞車輛夾擊站立於車頭處之另1名駕駛，造成1死3傷。

不久前，10月24日凌晨0時許，國道3號北向60.6公里處也發生一起1輛小客車自撞外側路緣，駕駛未擺放故障標誌且下車走動、橫越車道，遭另1小客車閃避不及撞擊死亡的事件。

高速公路局表示，車輛於國道故障或發生事故時，若無人傷亡且車輛尚能行駛，請遵循「開放離撥拍移等」步驟進行處理；行駛國道若車輛故障或發生事故，請務必牢記處理方式及流程，以預防二次事故，保障自身安全。

高公局說，若在國道發生事故事故，謹記「開放離撥拍移等」口訣，首先應開啟危險警告燈；沿著路肩或護欄外，面向來車至車輛後方50～100公尺處擺放故障標誌；車內人員全部離開車輛，移動至安全處所，避免在車道上逗留。

接著撥打110或利用高速公路1968App警政報案功能報案。若手機開啟定位功能，則App會自動判斷人員所在位置；拍攝記錄事故現場，最好包含車輛碰撞點、車損部位、與地面標線之相對位置，供肇事責任鑑定使用；拍照記錄完後，盡速將車輛移至安全處所，最後等待員警抵達處理。