快訊

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

影／強化淡水河流域救溺量能 民團捐電動遙控救生圈

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

有鑑於淡水河流域遼闊，每年轄區消防隊救溺勤務量大，為加強救溺量能。台北市滬尾扶輪社特別捐贈3台「電動遙控救生圈」給新北市消防局第三救災救護大隊滬尾、竹圍及三芝等3個分隊。今天上午在淡水區觀潮廣場舉辦捐贈典禮，由局長黃德清代表受贈。

新北市消防局第三救災救護大隊表示，新式救溺器材「電動遙控救生圈」具備無線遙控操作，可雙向行駛、垂直翻轉，運用於抵抗浪襲及艱困水域等環境執行任務，同時可減少消防人員，執行救溺勤務的危險性。運用科技救災器材，補足拋繩袋等人力救援無法觸及的距離，大大爭取黃金救援時間，讓新北市水域救援能力倍增。

第三救災救護大隊說，轄內涵蓋淡水河流域及北海岸之大，每年救溺案件上看47件，有鑑於轄內救溺案件之多。台北滬尾扶輪社特別捐贈3台「電動遙控救生圈（一台要價40萬）」給新北市消防局第三救災救護大隊滬尾、竹圍及三芝等3個分隊。並於今天上午10時30分許，在淡水區觀潮廣場舉辦捐贈典禮，由國際扶輪3522地區總監葉再成代表捐贈，消防局長黃德清代表受贈。

台北市滬尾扶輪社特別捐贈3台「電動遙控救生圈」給新北市消防局第三救災救護大隊，由國際扶輪3522地區總監葉再成（圖左）代表捐贈，消防局長黃德清（圖右）代表受贈。圖／新北市消防局
台北市滬尾扶輪社特別捐贈3台「電動遙控救生圈」給新北市消防局第三救災救護大隊，由國際扶輪3522地區總監葉再成（圖左）代表捐贈，消防局長黃德清（圖右）代表受贈。圖／新北市消防局
「電動遙控救生圈」一台要價40萬，台北市滬尾扶輪社特別捐贈3台給第三救災救護大隊。圖／新北市消防局
「電動遙控救生圈」一台要價40萬，台北市滬尾扶輪社特別捐贈3台給第三救災救護大隊。圖／新北市消防局
「電動遙控救生圈」一台要價40萬，台北市滬尾扶輪社特別捐贈3台給第三救災救護大隊。圖／新北市消防局
「電動遙控救生圈」一台要價40萬，台北市滬尾扶輪社特別捐贈3台給第三救災救護大隊。圖／新北市消防局

淡水河

延伸閱讀

影／民團提公投法修正草案 列十大改進項目

影／「菸害防制法」今協商 民團呼籲本會期通過修法

新北防災知識小學堂融核安 副市長：除役前核安不鬆懈

求得侯友宜贈金鏟子 孟孟爸媽：要把你生回來

相關新聞

為夫棄鐵飯碗轉戰台股賺千萬？女警氣炸：我還沒結婚

網路近來流傳一則廣告，內容指桃園一名林姓女警有2個未滿8歲小孩和一個好吃懶做丈夫，加上巨額房貸，全靠投資台股翻身。桃園警...

影／投八百萬躺著賺？警助追回、逮7嫌

60歲陳姓婦人聽信網路「致富文」將全部老本800萬，投入詐團虛構「宏利證券」，陳婦誤以為可就此利滾利，躺著大賺一筆，殊不...

又是戰地醫師愛情詐騙老梗 婦人遭騙險匯款

新北市中和警分局秀山派出所日前接獲許姓女子到派出所求助，表示有貨物報關問題需警方協助，經警方詢問，許女表示，在網路交友軟...

獨／高雄市兩線三星警官公務返隊途中遭撞 加護病房觀察中

高雄市高楠公路前天發生一起擦撞機車騎士和轎車擦撞車禍，男騎士連人帶車摔倒在地，警方獲報趕抵，驚見傷者竟是市警局婦幼隊兩線...

台南兩隻藏獒咬傷老婦人、捕犬隊員 動保處籲民眾注意

台南市安南區公學路二段9巷附近，昨傍晚傳出77歲老婦人遭兩隻藏獒咬傷，動保處50歲捕犬隊員左手臂等處也遭咬傷，也被送醫。...

半夜撞壞工業區電動鐵閘門 肇事駕駛見闖禍溜了

新北市汐止區中興路一處工業區電動鐵閘門，今天凌晨遭汽車撞壞，肇事汽車車頭幾乎全毀，警方獲報到場，發現汽車駕駛疑似見闖禍當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。