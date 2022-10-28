影／強化淡水河流域救溺量能 民團捐電動遙控救生圈

有鑑於淡水河流域遼闊，每年轄區消防隊救溺勤務量大，為加強救溺量能。台北市滬尾扶輪社特別捐贈3台「電動遙控救生圈」給新北市消防局第三救災救護大隊滬尾、竹圍及三芝等3個分隊。今天上午在淡水區觀潮廣場舉辦捐贈典禮，由局長黃德清代表受贈。

新北市消防局第三救災救護大隊表示，新式救溺器材「電動遙控救生圈」具備無線遙控操作，可雙向行駛、垂直翻轉，運用於抵抗浪襲及艱困水域等環境執行任務，同時可減少消防人員，執行救溺勤務的危險性。運用科技救災器材，補足拋繩袋等人力救援無法觸及的距離，大大爭取黃金救援時間，讓新北市水域救援能力倍增。