影／男酒駕遇紅燈沒減速 推撞兩車欲逃被阻報警

46歲莊姓男子昨天下午酒後開車，行經新北市三重區重新路與中寮街口，遇紅燈卻未減速，直接推撞前方兩車，造成一騎士擦挫傷。莊男肇事後一度攔搭計程車想逃，其他民眾發現趨前圍阻報警，經酒測值0.46毫克帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦

據調查，莊姓男子（46歲）從事食品相關行業。昨天（27日）中午，他在新北市新莊區餐敘喝酒，約莫下午近4時許，餐敘結束，他開車準備返回瑞芳住處。不料，行經新北市三重區重新路與中寮街口，遇紅燈卻未減速，直接推撞前方陳男（69歲）所駕駛的計程車；及曾男（20歲）所騎乘的機車，造成曾男身體多處擦挫傷，所幸送醫急救沒有大礙。

莊男肇事後下車，沒有趨前查看兩車車損及有無人受傷，反而是直接攔搭計程車意圖逃逸，其他民眾發現，趨前圍阻報警。警方到場，對莊男進行酒測值，其酒測值達0.46毫克，一併帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。