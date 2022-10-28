聽新聞
test
0:00 / 0:00
18歲鴛鴦盜偷遍娃娃機店 台南警循線逮人建請聲押
剛滿18歲陳姓男子和吳姓女友本月中旬起，利用深夜尋找沒有客人的娃娃機店，自備鑰匙開啟機台，或以工具破壞兌幣機竊取裡面的硬幣，台南市警六分局調查，10天來鴛鴦盜來橫行南、東及中西區，共犯下11件，得手10多萬元，昨天持搜索票在摩鐵將兩人逮捕到案，建請聲押。
警方調查，這對鴛鴦盜17日在南區犯下第一起娃娃機店竊案，經清查後，發現他轄也發生類似案件，成立專案小組，透過監視器以車追人，終於鎖定其行蹤。警方昨天持搜索票，在南區摩鐵內將兩人查緝到案。
警方調查，陳男及吳女為男女朋友關係，常利用深夜尋找沒有客人的娃娃機店，以自備鑰匙開啟娃娃機檯，或以工具破壞兌幣機竊取裡面的硬幣，每次得手約數千元，均用來吃喝玩樂。據清查，兩人涉及台南11起竊案。
警方依竊盜罪嫌將兩人移送台南地檢署偵辦，且為守護社區安全，避免再有民眾受害，也建請檢察官向法院申請預防性羈押，防止兩嫌再度犯案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言