18歲鴛鴦盜偷遍娃娃機店 台南警循線逮人建請聲押

剛滿18歲陳姓男子和吳姓女友本月中旬起，利用深夜尋找沒有客人的娃娃機店，自備鑰匙開啟機台，或以工具破壞兌幣機竊取裡面的硬幣。圖／讀者提供 剛滿18歲陳姓男子和吳姓女友本月中旬起，利用深夜尋找沒有客人的娃娃機店，自備鑰匙開啟機台，或以工具破壞兌幣機竊取裡面的硬幣，台南市警六分局調查，10天來鴛鴦盜來橫行南、東及中西區，共犯下11件，得手10多萬元，昨天持搜索票在摩鐵將兩人逮捕到案，建請聲押。

警方調查，這對鴛鴦盜17日在南區犯下第一起娃娃機店竊案，經清查後，發現他轄也發生類似案件，成立專案小組，透過監視器以車追人，終於鎖定其行蹤。警方昨天持搜索票，在南區摩鐵內將兩人查緝到案。

警方調查，陳男及吳女為男女朋友關係，常利用深夜尋找沒有客人的娃娃機店，以自備鑰匙開啟娃娃機檯，或以工具破壞兌幣機竊取裡面的硬幣，每次得手約數千元，均用來吃喝玩樂。據清查，兩人涉及台南11起竊案。