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影／狂吼逼孕婦下跪男 孕妻陪旁、嫌落淚向警說「別那麼兇」
29歲陳姓男子昨天（27日）上午7時許，在新北市新莊區新北大道七段對著一名孕婦大吼逼跪。案經警方受理，今天中午，循線在樹林區中正路一家摩鐵外逮人，陳男身旁還有孕妻陪伴，面對警方上門逮人，陳男態度龜縮掉淚向警說「別那麼兇」帶回偵辦，目前正在派出所偵詢中。
據調查，陳姓男子（29歲）已婚，其妻也有孕在身。原本與妻租住在新北市新莊區某處，近來因係被房東趕出，兩人因此居無定所，偶爾入住汽車旅館。怎料，昨天上午他情緒突來，對著游姓孕婦一陣叫罵，遭游婦報警提告恐嚇、傷害。
今天中午，警方循線在樹林區中正路一間摩鐵外，逮捕陳男與其妻子，面對警方到來，陳男突然落淚，龜縮向警說「別那麼兇」目前陳男被帶回派出所偵辦，以釐清犯案動機。
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