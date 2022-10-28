影／狂吼逼孕婦下跪男 孕妻陪旁、嫌落淚向警說「別那麼兇」

29歲陳姓男子昨天（27日）上午7時許，在新北市新莊區新北大道七段對著一名孕婦大吼逼跪。案經警方受理，今天中午，循線在樹林區中正路一家摩鐵外逮人，陳男身旁還有孕妻陪伴，面對警方上門逮人，陳男態度龜縮掉淚向警說「別那麼兇」帶回偵辦，目前正在派出所偵詢中。

據調查，陳姓男子（29歲）已婚，其妻也有孕在身。原本與妻租住在新北市新莊區某處，近來因係被房東趕出，兩人因此居無定所，偶爾入住汽車旅館。怎料，昨天上午他情緒突來，對著游姓孕婦一陣叫罵，遭游婦報警提告恐嚇、傷害。