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台南法拍會11月1日登場 2019年三陽機車下殺5折
行政執行署台南分署11月1日下午4點起舉辦動產拍賣會，拍賣物品有BENZ S350、鈴木、日產轎車等轎車，以及三陽、光陽機車等，其中，2019年三陽機車124CC，滯欠罰鍰8600元，為第二次拍賣，定有底價，價格直接下殺5折起，預計吸引民眾搶標。
另為協助民眾盡速繳清欠款，回復正常生活，當天將邀請二位義務人前來設攤販賣，一位在官田地區種植菱角的農民，因現正值菱角產季，利用法拍會的場合，將菱角推廣給更多民眾，另位是以製作餅乾點心為業的義務人，所賣的款項，在扣除必要成本後，將用於繳納欠款，歡迎大家選購。
台南分署提醒，拍賣當日如遇雨天，將改至2樓拍賣會舉辦，因拍賣室屬室內空間，為兼顧防疫工作，將實施人流管制，不開放參觀民眾入場，同時間最多僅允許70位應買人登記領取號碼牌入場。而相關拍賣資訊及拍賣物照片已公告在台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。
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