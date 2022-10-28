台南法拍會11月1日登場 2019年三陽機車下殺5折

行政執行署台南分署11月1日下午4點起舉辦動產拍賣會，拍賣物品有BENZ S350、鈴木、日產轎車等轎車，以及三陽、光陽機車等，其中，2019年三陽機車124CC，滯欠罰鍰8600元，為第二次拍賣，定有底價，價格直接下殺5折起，預計吸引民眾搶標。

另為協助民眾盡速繳清欠款，回復正常生活，當天將邀請二位義務人前來設攤販賣，一位在官田地區種植菱角的農民，因現正值菱角產季，利用法拍會的場合，將菱角推廣給更多民眾，另位是以製作餅乾點心為業的義務人，所賣的款項，在扣除必要成本後，將用於繳納欠款，歡迎大家選購。