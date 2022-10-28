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影／畫面曝光！男失控逼孕婦當場跪下 路過行人一度漠視
昨天（27日）上午，新北市游姓孕婦在新莊區新北大道七段騎樓內，遭陌生男子大吼強逼下跪。稍早孕婦下跪畫面曝光，短短1分半鐘影片，清楚可見游婦下跪當下是多麼害怕。但第一時間路過行人，卻無人及時上前幫忙，直到公車司機及一名中年男子伸出援手，孕婦才得以安然。
據調查，懷孕37周的游姓婦人（38歲），昨天上午7時許，在新北市新莊區新北大道七段788 號一家當舖騎樓下，等著公司同事開車前來接她上班。熟料，陳姓男子（29歲）路過，卻突來失控對游婦一陣怒吼，不但口中莫名喊叫著「拿手機出來幹甚麼」、「手機放遠一點」還當眾恐逼游婦「跪下」。
透過監視器畫面可見，事發當下適逢上班時間，街道上來往行人頗多，但第一時間卻無人伸出援手，任由男子持續飆罵游姓婦人。直到一名中年男子路過及桃園客運公車石姓司機（32歲）發現，兩人偕力趕走失控男子，確認游婦安全無虞後才各自離開。
事後，游婦向轄區警報案，並對陳男提出恐嚇、傷害告訴，警方受理調閱監視器畫面，鎖定陳男涉案，目前已通知陳男到案說明，將朝恐嚇、傷害罪嫌偵辦。
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