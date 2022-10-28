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影／婦公園上廁所驚見被偷窺 色男辯：在撿鏡子

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市一名婦人日前在中和區公園裡的友善廁所內如廁，驚見有鏡子伸進來偷窺，大聲呼救，涉嫌偷窺的賴男當場被逮後，竟辯稱，是在撿拾掉落的鏡子，警詢後依妨害秘密罪嫌送辦。

新北市中和警方本月24日下午4時許獲報，中和區錦和運動公園公廁有偷窺色狼，員警迅速趕抵現場，發現涉嫌偷窺的賴姓男子（58歲）已被熱心民眾攔住，當場逮捕。

據了解，受害婦人天與丈夫一起到中和錦和運動公園運動，一時尿急到公裡的友善廁所如廁，低頭時驚見有一面鏡子伸進廁所，嚇得大聲驚呼「有色狼」，連忙穿上褲子追出廁所呼救。涉嫌偷窺的賴男平日經營小吃店，落網後辯稱當時是因在撿拾掉落的鏡子，否認偷窺，對為何走進女生廁所又交待不情，警詢後，依妨害秘密罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市一名婦人在公園上廁所，驚見有鏡子伸進來偷窺，賴男被逮後竟辯稱，是在撿拾掉落的鏡子，警詢後依妨害秘密罪嫌送辦。圖／民眾提供
新北市一名婦人在公園上廁所，驚見有鏡子伸進來偷窺，賴男被逮後竟辯稱，是在撿拾掉落的鏡子，警詢後依妨害秘密罪嫌送辦。圖／民眾提供
新北市一名婦人在公園上廁所，驚見有鏡子伸進來偷窺，賴男被逮後竟辯稱，是在撿拾掉落的鏡子，警詢後依妨害秘密罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市一名婦人在公園上廁所，驚見有鏡子伸進來偷窺，賴男被逮後竟辯稱，是在撿拾掉落的鏡子，警詢後依妨害秘密罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝

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