影／婦公園上廁所驚見被偷窺 色男辯：在撿鏡子

新北市一名婦人日前在中和區公園裡的友善廁所內如廁，驚見有鏡子伸進來偷窺，大聲呼救，涉嫌偷窺的賴男當場被逮後，竟辯稱，是在撿拾掉落的鏡子，警詢後依妨害秘密罪嫌送辦。

新北市中和警方本月24日下午4時許獲報，中和區錦和運動公園公廁有偷窺色狼，員警迅速趕抵現場，發現涉嫌偷窺的賴姓男子（58歲）已被熱心民眾攔住，當場逮捕。