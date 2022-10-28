聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／婦公園上廁所驚見被偷窺 色男辯：在撿鏡子
新北市一名婦人日前在中和區公園裡的友善廁所內如廁，驚見有鏡子伸進來偷窺，大聲呼救，涉嫌偷窺的賴男當場被逮後，竟辯稱，是在撿拾掉落的鏡子，警詢後依妨害秘密罪嫌送辦。
新北市中和警方本月24日下午4時許獲報，中和區錦和運動公園公廁有偷窺色狼，員警迅速趕抵現場，發現涉嫌偷窺的賴姓男子（58歲）已被熱心民眾攔住，當場逮捕。
據了解，受害婦人天與丈夫一起到中和錦和運動公園運動，一時尿急到公裡的友善廁所如廁，低頭時驚見有一面鏡子伸進廁所，嚇得大聲驚呼「有色狼」，連忙穿上褲子追出廁所呼救。涉嫌偷窺的賴男平日經營小吃店，落網後辯稱當時是因在撿拾掉落的鏡子，否認偷窺，對為何走進女生廁所又交待不情，警詢後，依妨害秘密罪嫌移送新北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言