萬聖節不搗蛋！警發放糖果 偏鄉學生拿到情緒大神餅乾

「不給糖，就搗蛋！」10月31日是西洋萬聖節，台中市警局烏日分局大肚分駐所員警與轄區幼兒園、安親班合作，提早發放糖果，宣導交通安全及預防犯罪，讓小鬼怪們開心不已；精銳建設「許願樹美學啟蒙計畫」將全新情境劇「情緒大神說故事」圖案，製做成萬聖節餅乾，發送給偏鄉學生，學生開心直呼，今年萬聖節太有趣了！

台中市北屯區10月30日有多場萬聖節活動，新創關懷協會、青商會中區會與惠宇敦北社區管理委員會當天在社區內舉辦親子活動；青商中區會主辦、立委莊競程服務處協辦的萬聖繪畫趣活動當天下午2時至6時在興安路的北屯兒童公園舉行。

台中市新創關懷協會當天下午4時至8時在舊社里五溪汴站前廣場舉辦文創親子市集。惠宇敦北、登陽溪上月社區、鉅虹G-CASA、惠宇一方庭等管理委員會當天舉辦裝扮踩街，以及玩遊戲、拿點數、換禮物活動與親子劇場。

大肚分駐所員警賴威廷、沈信宏、張育銘26日除了萬聖節發放糖果外，更以說故事讓小朋友了解交通安全的重要性與犯罪如何避免及預防。大肚分駐所所長楊儒陸表示，期盼「安全過路口」觀念從小扎根，共同建立正確且安全的過路觀念，提升自我保護能力，同時減少交通事故發生，打造安全、友善的交通環境。