嚇！國道中山高突飛出「鋁梯」 五輛車閃避不及爆胎

國一中山高北上330公里處台86橋下路段，突然有鋁梯自貨車上掉落，後方5輛車閃避不及輪胎受損，所幸沒有人員傷亡；國道警方依據受害車主提供的行車記錄器畫面，找到趙姓肇事男子，以涉嫌妨害公眾往來安全罪，調查後將移送地檢署偵辦。

國道警方調查，趙男駕駛的小貨車今天臨城在國道1號北向330公里，因所載鋁梯掉落於中線車道，造成後方3部轎車車、1部小貨車及1輛半聯結車輾壓造成車輪爆胎受損。