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嚇！國道中山高突飛出「鋁梯」 五輛車閃避不及爆胎
國一中山高北上330公里處台86橋下路段，突然有鋁梯自貨車上掉落，後方5輛車閃避不及輪胎受損，所幸沒有人員傷亡；國道警方依據受害車主提供的行車記錄器畫面，找到趙姓肇事男子，以涉嫌妨害公眾往來安全罪，調查後將移送地檢署偵辦。
國道警方調查，趙男駕駛的小貨車今天臨城在國道1號北向330公里，因所載鋁梯掉落於中線車道，造成後方3部轎車車、1部小貨車及1輛半聯結車輾壓造成車輪爆胎受損。
警方表示，這一起事故相關駕駛人九冊無飲酒情形。呼籲用路人，貨車行駛高速公路，裝載貨物應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例處汽車駕駛人6千元以下罰鍰；另涉嫌刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪部分，調查後移送地檢署偵辦。
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