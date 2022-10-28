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影／男當街大吼孕婦「跪下」 公車司機見義勇為停車阻

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一名游姓孕婦，昨天上午在新莊新北大道七段某騎樓，等同事開車接送上班，無端遭一男子大吼強逼下跪。突來況令游婦相當驚恐，深怕危險只好配合下跪。幸路過公車及路人解圍，合力趕走男子，確認游婦安全才各自離開。事後游婦對男提告恐嚇、強制，目前警方已聯繫男子到案說明。

據調查，游姓婦人（38歲）目前懷孕37周，昨天（27日）上午7時許，她站在新北市新莊區新北大道七段一家當舖騎樓下，等著公司同事開車接她上班。熟料，一名年約30歲、上半身刺青、脖子還綁著衣服的男子路過，卻停下突來對她一陣怒吼，口中莫名喊叫著「拿手機出來幹甚麼」、「手機放遠一點」還當眾喝令她「跪下」。

男子失控舉動，游婦著實被嚇到連退數步，深怕男子對她暴力相對，顫抖的先配合跪下，並向來往行人呼救「救我、救我」。一名中年男子路過，看見異樣上前解圍，連一輛桃園客運公車路過，也臨停路邊急救，兩人合力聯手趕走失控男，直到確認游婦安全無虞，才各自離開。

事後桃園客運司機石男（32歲）向警方表示，昨天（27日）上午，他將公車臨停在新北市新莊區新北大道七段與青山路口等待發車，不久既見一名男子站在公車車頭，朝他鬼吼鬼叫，石男不予理會，任其吼完離去。

當天約莫上午7時10分許，他發車前往載客，車才開了350公尺，就在新北大道七段788 號騎樓下，見剛朝他狂吼的男子，正對著一名跪地孕婦斥罵，婦人驚恐大聲呼救「救我、救我」他趕緊將車臨停衝下車，與另名路人合力趕走失控男。

昨天（27日）晚上，游婦在先生陪同下到派出所，對失控男提告恐嚇、強制等罪嫌，警方受理，目前已調閱監視器畫面，鎖定一名陳姓男子（29歲）涉嫌，正通知他到案說明釐清。

昨天上午游姓婦人在新北市新莊區新北大到七段，被陌生男子吼叫喝令跪下，所幸路人及桃園客運司機出手解圍。記者曾伯愷／翻攝
昨天上午游姓婦人在新北市新莊區新北大到七段，被陌生男子吼叫喝令跪下，所幸路人及桃園客運司機出手解圍。記者曾伯愷／翻攝

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