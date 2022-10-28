台東高救隊 讓醫生的眼睛、雙手進入救護車搶救生命

彌補醫療資源不足，台東縣消防局11年前成立被稱為「行動急診室」的高級救護隊，今天正式將「5G緊急救護資訊系統」建置完成，讓醫師的雙眼及雙手延伸到救護車上搶救生命，成為全國創舉。

消防局救護科長孫揚文說，5G緊急救護資訊系統就是透過高救人員的即時影像與生命徵象評估等資訊傳送醫院端，讓醫師同步給予醫療指導及通知醫院預先做好患者接收準備等功能。

台東縣地形幅員遼闊，緊急救護送往市區車程都需耗時逾1小時以上，使得傷病患於途中發生憾事機率高，因此，縣府自2011年成立高級救護隊，專責進行到院前的緊急急救任務。

目前共計11個高救隊，預計2025年完成一鄉一高救隊，而為讓高救隊急救功能更具完備，除了人員的訓練提升，器材裝備也全面到位，今天更將最重要的大腦5G緊急救護資訊系統建置完成。

孫揚文說，「有了5G緊急救護資訊系統，等同醫師在救護車上，透過救護人員即時影像，將眼睛和雙手進行醫療救護。」這是全國創舉，大幅提升患者到院前的存活率，今年已有3件成功案例。

一輛高救隊救護車配備包括5G影像傳輸系統、多功能生命徵象監測儀、攜帶型超音波、電子影像喉頭鏡、電動骨針及自動體外心肺復甦機，可進行插管、給藥、手動電擊等高級急救處置。