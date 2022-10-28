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高雄單車慣竊專挑萬元車下手 警意外逮人還巧遇失主
高雄23歲莊姓男子為轄內慣竊，專挑要價萬元的單車行竊，日前騎著偷來的單車在岡山公園徘徊，遭警盤查，正當員警要將人帶事發現場釐清時，恰巧遇上失主在找尋單車，不僅立刻將單車歸還失主，警另查出莊男涉及另外6起腳踏車竊盜案，警詢後，將他依竊盜罪移送。
岡山分局壽天派出所員警10月26日巡邏時，發現莊男騎著單車在岡山公園內徘徊，因形跡可疑，上前盤查，才得知，他騎的單車是從高雄市三民區鐵道一街偷來的。
正當員警將莊男帶回現場釐清，恰巧失主也在現場找尋單車，經照片指認，確認單車就是莊偷來的那台，便隨即將單車歸還失主，另將人依現行犯逮捕。
據了解，莊男為轄內慣竊，專偷上萬元的單車，經警方對比後，另查出他犯下6起腳踏車竊案，估算單車市值約7萬8千4百元；依據警掌握的監視器畫面，另他百口莫辯，並坦承他已將竊得的單車全數變賣，共賺取3萬5千元，警詢後，將他依竊盜罪移送。
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