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台中酒醉女撞翻車 路旁Toyota 86跑車無辜遭撞毀車尾

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

停在路旁的Toyota 86跑車無辜挨撞。記者曾健祐／翻攝
停在路旁的Toyota 86跑車無辜挨撞。記者曾健祐／翻攝
台中林姓女子昨深夜酒後冒險開車上路，疑因酒精影響反應、控制力不佳，竟偏向車道撞向停在路旁的1輛藍色Toyota 86跑車，林自己開的福斯休旅車直接呈現180度翻覆，四輪朝天橫躺馬路中間，林女酒測呼氣值高達每公升0.86毫克，除輕傷送醫警詢後也被依公共危險罪送辦。

台中第5分局獲報，昨晚11點多北屯區梅川東路四段有車禍，到場時發現1輛白色福斯休旅車翻覆路中央，駕駛林姓女子精神不治同時受有輕傷，經消防送醫後所幸沒有大礙。

但林女經酒測已經明顯超標許多，她向警方自稱昨晚是現在家裡面喝酒，但沒有等酒精完全消退就直接上路，結果才一時未注意發生車禍整輛車180度翻覆。

警方調閱路口監視器，發現林女從後撞上停在路邊的1輛藍色Toyota 86跑車，對方車尾多處毀損、鈑金凹陷，詢後已經依公共危險罪嫌將林女移送台中地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林女開的福斯休旅車呈現180度翻覆。記者曾健祐／翻攝
林女開的福斯休旅車呈現180度翻覆。記者曾健祐／翻攝

酒精 車禍 休旅車

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