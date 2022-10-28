聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中酒醉女撞翻車 路旁Toyota 86跑車無辜遭撞毀車尾
台中林姓女子昨深夜酒後冒險開車上路，疑因酒精影響反應、控制力不佳，竟偏向車道撞向停在路旁的1輛藍色Toyota 86跑車，林自己開的福斯休旅車直接呈現180度翻覆，四輪朝天橫躺馬路中間，林女酒測呼氣值高達每公升0.86毫克，除輕傷送醫警詢後也被依公共危險罪送辦。
台中第5分局獲報，昨晚11點多北屯區梅川東路四段有車禍，到場時發現1輛白色福斯休旅車翻覆路中央，駕駛林姓女子精神不治同時受有輕傷，經消防送醫後所幸沒有大礙。
但林女經酒測已經明顯超標許多，她向警方自稱昨晚是現在家裡面喝酒，但沒有等酒精完全消退就直接上路，結果才一時未注意發生車禍整輛車180度翻覆。
警方調閱路口監視器，發現林女從後撞上停在路邊的1輛藍色Toyota 86跑車，對方車尾多處毀損、鈑金凹陷，詢後已經依公共危險罪嫌將林女移送台中地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言