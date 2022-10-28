被反鎖保時捷Taycan 4S內！ 他狂按喇叭警到場 超糗真相曝光

陳姓車主當時被反鎖在要價近500多萬的保時捷Taycan 4S內，因尿急才狂按喇叭對外求助。記者曾健祐／翻攝 台中陳姓男子日前喝酒聚會，結束後由朋友擔任代駕開他要價近500多萬的保時捷Taycan 4S返家，因陳當時昏睡車內，對方為避免他醒來酒駕遂將鑰匙寄放管理室，陳夜宿車內一早醒來被反鎖又尿急，狂按喇叭經警方到場解圍，他開門衝向廁所解放，警方也勸導他喝酒適量、小心駕駛。

台中第6分局表示，日前獲報西屯區台灣大道、漢口路停車場清晨6點多傳出陣陣喇叭聲，附近居民被連續不停噪音吵醒報案，轄區何安派出所員警到場循聲找人，這才發現停車場內有1輛黑色保時捷百萬超跑。

其中陳姓駕駛表示自己被反鎖車內，還面有難色不斷向警方求助希望可以幫他到管理室拿鑰匙，員警因怕他久困車內有危險，依陳說法到一旁大樓管理室拿寄放的車鑰匙，回頭再幫他開門，陳一下車就馬上衝刺跑向廁所解放。

後來他才向警方坦言，因前一晚和朋友喝酒聚會，由朋友擔任代駕開他的Taycan 4S載回家，朋友又擔心他醒來恐酒駕，就直接取走鑰匙並寄放一旁大樓管理室，但沒想到該輛超跑沒有鑰匙內部人也不能開車門，才導致陳一早醒來遭反鎖。

陳也說，當下雖有連續打了多通電話給朋友，但因時間太早對方仍在熟睡無法接聽，加上自己又尿急實在憋不住，才會猛按喇叭吸引注意，所幸警方到場來替他解圍，否則萬一憋不住後果不堪設想，事後也頻向警方致謝。

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