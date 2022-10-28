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「出車禍喪失記憶」他否認偷吸塵器吸頭 遭打臉判拘
高雄翁姓男子日前在左營某連鎖家具材料店，偷走Dyson吸塵器的吸頭，事後遭店員發現報警，翁男落網後，否認犯行，還說出過車禍會喪失記憶，忘了做了什麼，也不知為何要偷東西；法官勘驗監視器畫面，發現他案發當天，還知環顧四周判斷是否行竊，並將贓物藏於包包掩飾犯行；無能力欠缺，將他依竊盜罪判拘役50天。
判決指出，翁男今年5月4日上午10時33分許，到左營某連鎖家具材料店，趁無人注意時，偷走店內展示市價1200元的Dyson吸塵器錐形吸頭，隨後將吸頭放入包包中，未經結帳就離去，直到店員發現遭竊，隨即警方報案。
警方獲報，循線找到翁男，但他卻否認犯行，還辯稱，之前出過車禍，常常會喪失記憶，所以忘了當天做了什麼，也搞不清楚為何要拿走吸頭。又說案發當天拔牙，沒吃身心科藥物。
法官勘驗他行竊過程的監視器畫面，發現翁男行竊前，有確認周否適合行竊，且竊得吸頭後，還知道要藏於包包內掩飾犯行；顯然當天並無身心狀況導致記憶不清、迷失游離的情形，足認當下神智清醒，並無何因精神障礙或心智缺陷造成行為能力欠缺。
考量翁男有竊盜前科，患有憂鬱症，案發後已經贓物發還業者，地院審理後，將他依竊盜罪，處拘役50天，得易科罰金，5萬元，全案仍可上訴。
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