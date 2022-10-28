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國3龍潭段今凌晨5車追撞！ 一女命危送醫 搶救後恢復心跳
桃園國道3號北上65.9公里處龍潭路段，今凌晨1時許，5車發生連環追撞事故，消防人員獲報後趕抵現場發現第1車的25歲副駕洪女外科OHCA，救護人員給予緊急處置後送醫急救，目前正在加護病房治療中，而駕駛24歲林男則眼睛輕微擦傷、四肢疼痛送醫救治，詳細事故原因有待警方進一步調查釐清。
今凌晨1時34分許，國道3號65.9公里處，林男所駕駛的轎車行駛於內側車道，疑因為閃躲車道上小狗，不慎失控撞上外側護欄後逆向停於中線車道，而後方轎車因未注意車前狀況碰撞第一車，而第一車駕駛及乘客共4人欲下車時，再遭未注意車前狀態的第3車輛轎車碰撞，而後方第4車租賃小客車及小貨車也因未注意車前狀態碰撞。
此連環追撞事故，造成副駕洪女外科OHCA，救護人員給予CPR+AED、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置後，送醫急救，目前正在加護病房治療當中。
而林男僅眼睛輕微擦傷，四肢疼痛，送醫救治，另2名乘客頭部、手腳輕微擦挫傷，最後也送往醫院救治，國道警方表示，5名駕駛皆無酒駕狀況，整起事故將有待國道警方進一步釐清調查事故原因。
國道警呼籲駕車時精神不濟打瞌睡或分心，為高速公路事故常見的肇事因素。使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人養足精神再上路，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。
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