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台積電股價又破底 分析師不意外：再次見證「反指標」！

國道一號地磅站前4車追撞 消防隊員救出2受困民眾

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國道一號泰安地磅站前今天清晨發生追撞車禍，一輛聯結車進地磅前疑未注意車前動態，追撞大貨車後，大貨車再推撞二輛聯結車，二名駕駛受困車內，消防隊員到場搶救送醫，肇事原因由國道警方調查中。

台中市消防局今天清晨3點多獲報，國道一號后里區北上163.2公里處發生車禍，有人受困車內，派遣豐原、神岡分隊，出動各式消防車4輛、救護車2輛，消防人員15名，由小隊長葉文閔帶隊前往搶救。

消防隊員到場發現有4輛大車追撞，2名駕駛受困，消防隊員利用破壞器材救出二名傷者，送醫治療，65歲男子手臂撕裂傷，意識模糊；30歲男子，右腳擦傷，意識清楚，都送衛福部豐原醫院急救；車禍搶救過程，車輛占用中間和外側車道，交通一度受阻。

國道警方表示，現場有4輛大車追撞，2人受傷，初步研判一輛聯結車行經外側車道進地磅前，未注意車前動態，追撞大貨車，再撞上二輛聯結車，第一輛聯結車駕駛林姓男子顱內出血、身體多處骨折，第二輛車駕駛胡男腿部受傷，二人無生命危險，4名駕駛酒測值都是0。

國道一號泰安地磅站前今天清晨發生追撞車禍，2人受傷，消防隊員搶救出。圖／台中市消防局提供
國道一號泰安地磅站前今天清晨發生追撞車禍，2人受傷，消防隊員搶救出。圖／台中市消防局提供
國道一號泰安地磅站前今天清晨發生追撞車禍，2人受傷，消防隊員搶救出。圖／台中市消防局提供
國道一號泰安地磅站前今天清晨發生追撞車禍，2人受傷，消防隊員搶救出。圖／台中市消防局提供
國道一號泰安地磅站前今天清晨發生追撞車禍，2人受傷，消防隊員搶救出。圖／台中市消防局提供
國道一號泰安地磅站前今天清晨發生追撞車禍，2人受傷，消防隊員搶救出。圖／台中市消防局提供
國道一號泰安地磅站前今天清晨發生追撞車禍，2人受傷，消防隊員搶救出。圖／台中市消防局提供
國道一號泰安地磅站前今天清晨發生追撞車禍，2人受傷，消防隊員搶救出。圖／台中市消防局提供

國道 車禍 車道

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