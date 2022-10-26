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你兒子欠債不還被綁了！七旬翁險被騙180萬元
台南市72歲詹姓老翁昨天在家接獲詐騙集團來電，佯稱他兒子欠債不還被綁架，要付180萬元才放人，詹一時連絡不上他兒子， 急忙趕至郵局要領款，幸經行員警覺老翁遭到詐騙，立即通知警方前來了解，最後連絡上詹的兒子及時攔阻老翁遭騙。
詹姓老翁昨天中午11點到台南市東區某郵局欲提領180萬元，因金額過高，行員關懷提問下，機警察覺有異，馬上通知警方前來協助處理。
台南市警一分局東門派出警員揭侊翰、陳政昇獲報馬上前往現場了解，原來詹在家中接獲不明來電，對方用市內電話聯繫，再要求詹以行動電話與對方聯絡。對方誆稱詹兒子在外欠債，已被控制行動，要求支付贖金才放人。詹一時間無法與兒子取得聯繫，最後員警協助用老翁手機打通兒子的LINE聯繫上，兒子回報平安老翁才放下心中大石，結束一場虛驚，成功保住180萬元。
警方呼籲，民眾應常與家人保持密切聯繫，必要時應利用LINE等社群軟體與親友建立第二種聯繫管道以利求證，避免因無法聯繫而掉入詐騙陷阱，也呼籲民眾接到疑似綁架案件的電話，均應先向警方報案或撥打165反詐騙諮詢專線查證，以保障生命與財產安全。
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