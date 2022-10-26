你兒子欠債不還被綁了！七旬翁險被騙180萬元

台南市72歲詹姓老翁昨天在家接獲詐騙集團來電，佯稱他兒子欠債不還被綁架，要付180萬元才放人，詹一時連絡不上他兒子， 急忙趕至郵局要領款，幸經行員警覺老翁遭到詐騙，立即通知警方前來了解，最後連絡上詹的兒子及時攔阻老翁遭騙。

詹姓老翁昨天中午11點到台南市東區某郵局欲提領180萬元，因金額過高，行員關懷提問下，機警察覺有異，馬上通知警方前來協助處理。

台南市警一分局東門派出警員揭侊翰、陳政昇獲報馬上前往現場了解，原來詹在家中接獲不明來電，對方用市內電話聯繫，再要求詹以行動電話與對方聯絡。對方誆稱詹兒子在外欠債，已被控制行動，要求支付贖金才放人。詹一時間無法與兒子取得聯繫，最後員警協助用老翁手機打通兒子的LINE聯繫上，兒子回報平安老翁才放下心中大石，結束一場虛驚，成功保住180萬元。